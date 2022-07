Woody Allen : La filmographie complète

Auteur majeur du cinéma indépendant américain, Woody Allen est d’abord un acteur caractérisé par un personnage d’intellectuel new-yorkais névrosé développé dans ses propres films, souvent des comédies basées sur les relations de couple et la référence au septième art, comme Annie Hall (Oscar du meilleur film en 1978) ou Manhattan (1979). Il a aussi signé des œuvres plus graves, où l’influence de Bergman (Intérieurs) ou Fellini (Stardust Memories) a été manifeste. Allen a poursuivi une œuvre de haute tenue dans les années 80 (La rose pourpre du Caire) et 90 (Meurtre mystérieux à Manhattan). Plus inégale par la suite, sa filmographie contient encore quelques pépites comme Match Point et Blue Jasmine. Il a en outre dirigé des interprètes admirables, Diane Keaton et Mia Farrow bien sûr, mais aussi Sean Penn, Cate Blanchett, Joachin Phoenix…

Longs métrages de Woody Allen

Rifkin’s Festival, 2020, 1h32mn, avec Elena Anaya, Gina Gershon, Louis Garrel, Sergi López, Wallace Shawn.

Un jour de pluie à New York (A Rainy Day in New York), 2019, 1h32mn, avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Lawe, Diego Luna, Liev Schreiber.

Wonder Wheel, 2017, 1h41mn, avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake.

Cafe Society, 2016, 1h36mn, avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell.

L’homme irrationnel (Irrational Man), 2015, 1h36mn, avec Joachin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey.

Magic in the Moonlight, 2014, 1h38mn, avec Colin Firth, Eileen Atkins, Emma Stone, Marcia Gay Harden.

Blue Jasmine, 2013, 1h38mn, avec Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Louis C.K.

To Rome with Love, 2012, 1h51mn, avec Penélope Cruz, Alec Baldwin, Woody Allen, Roberto Benigni, Jesse Eisenberg.

Minuit à Paris (Midnight in Paris), 2011, 1h34mn, avec Marion Cotillard, Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen, Carla Bruni.

Vous allez rencontrer un sombre et bel inconnu (You Will Meet a Tall Dark Stranger), 2010, 1h38mn, avec Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Naomi Watts, Josh Brolin, Gemma Jones.

Whatever Works, 2009, 1h32mn, avec Evan Rachel Wood, Larry David, Ed Begley, Jr.

Vicky Cristina Barcelona, 2008, 1h37mn, avec Javier Bardem, Scarlett Johansson, Penélope Cruz.

Le rêve de Cassandre (Cassandra’s Dream), 2007, 1h43mn, avec Colin Farrel, Ewan McGregor, Tom Wilkinson.

Scoop, 2006, 1h36mn, avec Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Woody Allen.

Match Point, 2005, 2h03mn, avec Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Matthew Goode, Brian Cox, Penelope Wilton, Rose Keegan.

Melinda et Melinda (Melinda and Melinda), 2004, 1h40mn, avec Radha Mitchell, Chloë Sevigny, Will Ferrell, David Aaron Baker, Chiwetel Ejiofor, Jonny Lee Miller, Amanda Peet, Andy Borowitz.

Anything Else, la vie et tout le reste (Anything Else), 2003, 1h48mn, avec Christina Ricci, Jason Biggs, Woody Allen, Jimmy Fallon, Stockard Channing, Dany DeVito, Diana Krall.

Hollywood Ending, 2002, 1h54mn, avec Woody Allen, Debra Messing, Tiffani-Amber Thiessen, Treat Williams, Barney Cheng, Erica Leerhsen, Téa Leoni, Jeff Mazzola, Fred Melamed, Mark Webber.

Le sortilège du scorpion de jade (The Curse of the Jade Scorpion), 2001, 1h53mn, avec Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, Charlize Theron, Brian Markinson, John Schuck, Wallace Shawn, David Ogden Stiers, Greg Stebner.

Escrocs mais pas trop (Small Time Crooks), 2000, 1h34mn, avec Woody Allen, Hugh Grant, Elaine May, Michael Rapaport, Tracey Ullman.

Accords et désaccords (Sweet and Lowdown), 1999, 1h35mn, avec Sean Penn, Anthony LaPaglia, Brian Markinson, Samantha Morton, Uma Thurman,

Celebrity, 1998, 1h50mn, avec Kenneth Branagh, Judy Davis, Leonardo DiCaprio, Melanie Griffith, Joe Mantegna.

Harry dans tous ses états (Deconstructing Harry), 1997, 1h37mn, avec Woody Allen, Kirstie Alley, Eric Bogosian, Billy Crystal, Judy Davis, Mariel Hemingway, Amy Irving, Demi Moore, Elisabeth Shue, Stanley Tucci, Robin Williams.

Tout le monde dit I Love You (Everyone Says I Love You), 1996, 1h41mn, avec Alan Alda, Woody Allen, Drew Barrimore, Goldie Hawn, Edward Norton, Julia Roberts, Tim Roth.

Maudite Aphrodite (Mighty Aphrodite), 1995, 1h38mn, avec Woody Allen, Helena Bonham Carter, Mira Sorvino, Jack Warden.

Coups de feu sur Broadway (Bullets Over Broadway), 1994, 1h39mn, avec John Cusack, Chazz Palminteri, Jennifer Tilly, Tracey Ullman, Dianne West.

Meurtre mystérieux à Manhattan (Manhattan Murder Mystery), 1993, 1h44mn, avec Alan Alda, Woody Allen, Anjelica Huston, Diane Keaton.

Maris et femmes (Husbands and Wives), 1992, 1h48, avec Woody Allen, Judy Davis, Mia Farrow, Juliette Lewis, Liam Neeson, Sidney Pollack.

Ombres et brouillard (Shadows and Fog), 1992, 1h25mn, avec Woody Allen, Kathy Bates, Mia Farrow, Jodie Foster, Madonna, John Malkovich.

Alice, 1990, 1h42mn, avec Alec Baldwin, Mia Farrow, William Hurt, Joe Mantegna.

Crimes et délits (Crimes and Misdemeanors), 1989, 1h44mn, avec Alan Alda, Woody Allen, Mia Farrow, Anjelica Huston, Martin Landau.

Une autre femme (Another Woman), 1988, 1h20mn, avec Mia Farrow, Gene Hackman, Gena Rowlands.

Radio Days, , 1987, 1h28mn, avec Mia Farrow, Seth Green, Dianne Wiest.

September, 1987, 1h22mn, avec Denholm Elliott, Mia Farrow, Dianne Wiest

Hannah et ses sœurs (Hannah and Her Sisters), 1986, 1h46mn, avec Woody Allen, Michael Caine, Mia Farrow, Barbara Hershey, Dianne Wiest.

La rose pourpre du Caire (The Purple Rose of Cairo), 1985, 1h22mn, avec Danny Aiello, Jeff Daniels, Mia Farrow.

Broadway Danny Rose, 1984, 1h24mn, avec Woody Allen, Nick Forte, Mia Farrow.

Zelig, 1983, 1h19mn, avec Woody Allen, Garrett Brown, Mia Farrow.

Comédie érotique d’une nuit d’été (A Midsummer Night’s Sex Comedy), 1982, 1h28mn, avec Woody Allen, Mia Farrow, Tony Roberts.

Stardust Memories, 1980, 1h31mn, avec Woody Allen, Jessica Harper, Charlotte Rampling, Marie-Christine Barrault.

Manhattan, 1979, 1h36mn, avec Woody Allen, Mariel Hemingway, Diane Keaton, Michael Murphy, Meryl Streep.

Intérieurs, 1978, 1h32mn, avec Kristin Griffith, Mary Beth Hurt, Richard Jordan, Diane Keaton, Geraldine Page.

Annie Hall, , 1977, 1h33mn, avec Woody Allen, Shelley Duvall, Carol Kane, Diane Keaton, Tony Roberts, Paul Simon.

Guerre et amour (Love and Death), 1975, 1h25mn, avec Woody Allen, Olga Georges, Harold Gould, Diane Keaton.

Woody et les robots (Sleeper), 1973, 1h29mn, avec Woody Allen, John Beck, May Gregory, Diane Keaton.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander (Everything You Always Wanted to Know About Sex), 1972, 1h27mn, avec Woody Allen, John Carradine, Lou Jacobi, Gene Wilder.

Bananas, 1971, 1h22mn, avec Natividad Abascal, Woody Allen, Louise Lasser, Carlos Montalban, Jacobo Morales et David Ortiz.

Prends l’oseille et tire-toi (Take the Money and Run), 1969, 1h25mn, avec Woody Allen, Marcel Hillaire, Janet Margolin.