Whatever Works - Woody Allen - critique

Résumé : Boris Yellnikoff (Larry David), new-yorkais d’une intelligence supérieure, a tout de même tout raté : le prix Nobel de physique quantique, son mariage et même son suicide.

Critique : Misanthrope et donneur de leçons, vivant désormais seul, Boris découvre un soir Melody (Evan Rachel Wood), une jeune femme qui dort sur son palier. Constatant qu’elle est transie de froid et affamée, il va lui proposer l’asile... pour une nuit.

Contre toute attente, l’acariate Boris et la bien gentille et sympathique Melody, aussi gaie que lui est sombre, vont très bien s’entendre, et même fonder un couple atypique mais solide.

Woody Allen, après trois films tournés en Europe, revenait aux États-Unis pour réaliser une comédie typiquement new-yorkaise comme il en a le secret : différence majeure, il a laissé le rôle principal à un autre acteur également humoriste, Larry David, encore plus cynique et acide que lui-même.

Boris va souvent briser "le quatrième mur" pour commenter l’action et justifier ses choix pourtant pas toujours évidents.

Optimiste et résolument joyeux, le récit permet au cinéaste de placer de nombreux bons mots et d’égratigner avec jubilation la société américaine de cette époque. Au détour, le film illustre on ne peut mieux et avec humour l’expression "Tomber sur quelqu’un".

Le cinéaste repartira ensuite en Europe pour un autre triptyque qui passera par Londres (Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu / You Will Meet a Tall Dark Stranger 2010) , Paris (Midnight in Paris 2011) puis Rome (To Rome with Love 2012).