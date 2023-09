Coup de chance - Woody Allen - critique

Résumé : Fanny et Jean ont tout du couple idéal : épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise, par hasard, Alain, ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus…

Critique : Mineur, Coup de chance l’est sans doute, comparativement à des œuvres magistrales de Woody Allen, telles que Annie Hall, La rose pourpre du Caire ou Match Point. C’est oublier que le réalisateur, qui a beaucoup tourné, s’est souvent octroyé des digressions secondaires, en alternance avec de véritables pépites. Coproduction franco-britannique (le réalisateur semblant persona non grata dans les studios américains), Coup de chance est en tout cas beaucoup plus réussi que le précédent opus, Rifkin’s Festival, et permet de retrouver des constantes de l’univers d’Allen, tant dans le récit, moins minimaliste qu’il n’en a l’air, que la mise en scène, toujours élégante et fluide. Le premier quart d’heure est pourtant pénible, avec ses clichés sur les quartiers parisiens (les retrouvailles d’anciens lycéens sur l’avenue Montaigne) et des dialogues qui sonnent faux, faisant craindre le déroulement d’une comédie romantique et conjugale vieillotte avec du réchauffé sur les tourments et hésitations des couples, constante des névroses du personnage allénien.

Mais cette superficialité de surface finit par donner un charme décalé au métrage, d’autant plus que le Paris fantasmé (que le réalisateur avait déjà filmé dans Tout le monde dit I Love You et Minuit à Paris) doit être pris au second degré, et peut faire écho aux visions idéalisées de Lubitsch dans Sérénade à trois ou Minnelli dans Un Américain à Paris. Surtout, Coup de chance parvient à capter l’attention quand la légèreté fait place au drame, puis au suspense policier.

En gendre idéal cachant un époux pervers et machiavélique, Melvil Poupaud prolonge son personnage de L’amour et les forêts, tout en faisant songer au Joachin Phoenix de L’homme irrationnel. Et l’enquête en amateur menée par la belle-mère (Valérie Lemercier) suscite (presque) la même jubilation que celle entreprise naguère par Allen et Keaton dans Meurtre mystérieux à Manhattan. Pour continuer sur les personnages et leurs interprètes, Lou de Laâge dévoile une réelle grâce avec ce rôle de bourgeoise hésitante, confirmant que Woody Allen est particulièrement à l’aise pour filmer la nouvelle génération d’acteurs, ce qu’il avait déjà montré en faisant appel à Timothée Chalamet pour Un jour de pluie à New York. Coup de chance est donc recommandable, le relatif tiède accueil d’une partie de la presse semblant surprenant, surtout eu égard aux écrits dithyrambiques réservés à des œuvrettes comme Barbie ou Yannick.