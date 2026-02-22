Vérités et mensonges - Orson Welles - critique

Résumé : Depuis la gare d’Austerlitz, Orson Welles lui-même, vêtu comme un prestigidateur, affirme qu’il va faire toute la vérité sur un homme considéré comme le plus grand peintre faussaire de tous les temps : Elmyr de Hory.

Critique : Comme le prouvent ses vêtements de magicien de l’ouverture, Orson aime l’illusion et l’art de brouiller les pistes. Partant de rushes tournés par son collègue François Reichenbach, documentariste émérite, il va se délecter à embrouiller le spectateur avec ce portrait tronqué d’un faussaire, d’un tel talent que ses œuvres furent parfois préférées aux originales !

Le récit en patchwork est volontairement brouillé par l’intervention de Clifford Irving, biographe de Hory à la fois fasciné et dédaigneux, qui ne fait que compliquer la compréhension du destin de ce faussaire hors normes.

Éléments vrais mélangés à des faux sont pour Welles, alors en fin de carrière, une façon de nous convaincre que l’art n’est au fond que de l’illusion. Lui-même n’a-t-il pas accédé à la notoriété en 1938, en faisant croire, avec une pièce radiophonique, que l’Amérique était guerre avec les extraterrestres ?

Ce documentaire clin d’œil, malicieux et assorti d’un montage astucieux, est son avant-dernier film avant Filming Othello, un autre documentaire basé sur le tournage de sa propre fiction Othello d’après Shakespeare, datant de 1951. Parallèlement, malgré ou à cause de sa notoriété, il ne réussira malheureusement pas à pouvoir mener à bien plusieurs projets de fiction, dont Le marchand de Venise, toujours de Shakespeare, et Moby Dick.