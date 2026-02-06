Une histoire immortelle - Orson Welles - critique

Le 6 février 2026
Cette dernière fiction d’Orson Welles, bénéficiant d’une double version (pour la télévision et le cinéma) a rarement été projetée sur grand écran en France.
- Réalisateur : Orson Welles
- Acteurs : Jeanne Moreau, Orson Welles, Fernando Rey, Norman Eshley, Roger Coggio
- Genre : Drame, Téléfilm, Moyen métrage
- Nationalité : Britannique, Français
- Durée : 0h47mn (télévision française), 0h58mn (version anglaise)
- Titre original : The Immortal Story
L'a vu
Veut le voir
– Année de production : 1968
Résumé : Macao, fin du XIXe siècle : Charles Clay (Orson Welles), un riche négociant américain âgé, vit seul dans sa somptueuse demeure. Son seul interlocuteur est son comptable Elishama Levinsky (Roger Coggio).
Critique : En 1968, Orson Welles, qui n’arrivait plus à produire ses films (situation récurrente dans son parcours) réussit à mettre sur pied ce moyen métrage grâce à L’ORTF. S’il est sorti sur au cinéma dans plusieurs pays, il a rarement été montré au grand écran en France (seulement des séances exceptionnelles).
Il s’agit d’une adaptation, par Welles et Louise de Vilmorin, d’une nouvelle de Karen Blixen. Le cinéaste et acteur propose une nouvelle fois une réflexion sur la vérité et le mensonge. Levinsky, s’il est son comptable, est aussi son seul confident. Un soir, Clay lui raconte une légende qui court chez les marins : un jeune marin aurait été payé par un riche vieillard pour donner un héritier à sa femme. Clay, souhaitant concrétiser le conte, demande à Levinsky de lui trouver une candidate qu’il est prêt payer grassement, le riche négociant se chargeant de trouver le marin.
- Copyright Albina Productions/Action Films/ORTF
On retrouve dans ce métrage beaucoup de thèmes chers au cinéaste, qui adopte ici une forme particulièrement sage et classique. On peut tout de même noter qu’il s’agit de sa première réalisation en couleurs. Sont évoqués la jeunesse perdue, la représentation du passé, les légendes, les arts, les mythes et la réalité (le juif errant pour le personnage de Levinsky). La fin est clairement un clin d’œil à son premier film Citizen Kane.
On retrouve Jeanne Moreau, déjà présente dans le précédent Welles, Falstaff.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.