Une histoire immortelle - Orson Welles - critique

Résumé : Macao, fin du XIXe siècle : Charles Clay (Orson Welles), un riche négociant américain âgé, vit seul dans sa somptueuse demeure. Son seul interlocuteur est son comptable Elishama Levinsky (Roger Coggio).

Critique : En 1968, Orson Welles, qui n’arrivait plus à produire ses films (situation récurrente dans son parcours) réussit à mettre sur pied ce moyen métrage grâce à L’ORTF. S’il est sorti sur au cinéma dans plusieurs pays, il a rarement été montré au grand écran en France (seulement des séances exceptionnelles).

Il s’agit d’une adaptation, par Welles et Louise de Vilmorin, d’une nouvelle de Karen Blixen. Le cinéaste et acteur propose une nouvelle fois une réflexion sur la vérité et le mensonge. Levinsky, s’il est son comptable, est aussi son seul confident. Un soir, Clay lui raconte une légende qui court chez les marins : un jeune marin aurait été payé par un riche vieillard pour donner un héritier à sa femme. Clay, souhaitant concrétiser le conte, demande à Levinsky de lui trouver une candidate qu’il est prêt payer grassement, le riche négociant se chargeant de trouver le marin.

On retrouve dans ce métrage beaucoup de thèmes chers au cinéaste, qui adopte ici une forme particulièrement sage et classique. On peut tout de même noter qu’il s’agit de sa première réalisation en couleurs. Sont évoqués la jeunesse perdue, la représentation du passé, les légendes, les arts, les mythes et la réalité (le juif errant pour le personnage de Levinsky). La fin est clairement un clin d’œil à son premier film Citizen Kane.

On retrouve Jeanne Moreau, déjà présente dans le précédent Welles, Falstaff.