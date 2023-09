Festival de l’Écrit à l’Écran 2023

News : Du 22 au 28 septembre 2023, à Montélimar, ce sont près de 21 films qui vont être présentés sous le soleil de Montélimar dont, en ouverture, Rosalie de Stéphane de Giusto, déjà sélectionné au dernier festival de Cannes, et en clôture Madame de Sévigné d’Isabelle Brocard.

La programmation se veut autant exigeante que populaire avec l’un des films les plus attendus cette année, Une année difficile d’Éric Tolédano et Olivier Nakache, mais aussu Une affaire d’honneur de Vincent Perez, et encore d’autres grands films qui avaient été présentés au dernier festival de Cannes comme le magnifique The Old Oak de Ken Loach, How to Have Sex de Monny Manning Walker, Monster de Hirokazu Kore-Eda et enfin l’immense La fleur de Buriti de João Salaviza et Renée Nader Messora.

Un hommage sera rendu au comédien Jean-Paul Belmondo avec les projections de Pierrot le fou et Le Magnifique en présence de son petit-fils, lui aussi comédien, Paul Belmondo.

Mais le festival sera surtout l’occasion de venir à la rencontre d’invités exceptionnels comme Olivier Nakache et Éric Tolédano, les comédiens Jacques Gamblin, Yolande Moreau, Clovis Cornillac, Vincent Perez, et la philosophe Cynthia Fleury.