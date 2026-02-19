Halloween, La Nuit des masques - John Carpenter - test DVD

Le 19 février 2026
Une réédition DVD 4K UHD + VO Dolby Atmos qui permet de redécouvrir ce qui constitue peut-être le geste le plus décisif de John Carpenter : l’usage du son comme matière première de la peur.
- Réalisateur : John Carpenter
- Acteurs : Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence
- Genre : Épouvante-horreur
- Nationalité : Américain
- Editeur : BQHL
- Durée : 1h31mn
- Âge : Interdit aux moins de 16 ans
– Sortie DVD/Blu-ray : 22 janvier 2026
Résumé : Michael Myers, un meurtrier interné à vie, s’évade et revient semer la terreur à Haddonfield, Illinois, quinze ans après y avoir tué sa sœur et son petit ami avec un couteau de cuisine.
Le film : En 1978, John Carpenter réalise avec Halloween, La Nuit des masques un film dont l’économie de moyens n’a d’égal que l’ampleur de son héritage. L’intrigue est désormais connue. Une nuit d’Halloween, dans une banlieue résidentielle américaine, un enfant commet l’irréparable avant de disparaître pendant des années. Lorsqu’il réapparaît à l’âge adulte, une nouvelle nuit du 31 octobre devient le théâtre d’un massacre silencieux. John Carpenter filme moins une succession d’événements qu’une présence : celle d’un corps qui observe, attend, et finit par surgir.
Dès le générique d’ouverture, le son impose sa loi. Quelques notes de piano, répétées avec une rigueur presque mécanique, suffisent à installer un inconfort immédiat. La simplicité de la composition, signée Carpenter lui-même, surprend : comment si peu de notes peuvent-elles produire un effet aussi durable ? La réponse tient à leur fonction : cette musique n’accompagne pas l’image, elle la conditionne. Elle prépare le regard, installe un état d’alerte permanent.
Ce travail repose tout autant sur les silences que sur les sons eux-mêmes. Le cinéaste comprend que la peur naît de l’anticipation. Les respirations de Michael Myers, d’abord lointaines, deviennent progressivement perceptibles, jusqu’à exister indépendamment de sa présence à l’écran. Le spectateur apprend à reconnaître le danger avant même de le voir. Les voix d’enfants, les chants, les rires, participent à cette stratégie : ils incarnent une innocence menacée, mais aussi une forme d’hostilité diffuse. Le son devient un espace mental, où l’angoisse s’installe avant même toute manifestation visuelle.
Cet arrangement sonore répond directement à la mise en scène. Les décors sont limités, les personnages peu nombreux, les mouvements précis. Rien n’est superflu. John Carpenter construit une mécanique où chaque élément, sonore ou visuel, participe à un même objectif : maintenir le spectateur dans un état de vigilance constante. Ce principe influence durablement le cinéma d’horreur, notamment dans l’usage du point de vue subjectif et dans la construction du jumpscare, ici encore utilisé avec une retenue qui en décuple l’efficacité.
La présence de Jamie Lee Curtis, dans son premier grand rôle, renforce cette dimension historique. La fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, inoubliable victime au cri déchirant de Psychose, incarne la nouvelle génération de l’époque des « scream girls », ou « final girls ». Et plus de quarante ans après sa sortie, Halloween conserve une modernité intacte.
Le test DVD
Souvent évoqué pour sa mise en scène ou la naissance d’une figure devenue mythologique – Michael Myers – le film trouve aujourd’hui une nouvelle résonance avec sa ressortie en 4K UHD, enrichie d’un mixage Dolby Atmos en version originale, et que propose l’éditer BQGL. Cette restauration permet de redécouvrir ce qui constitue peut-être le geste le plus décisif du cinéaste : l’usage du son comme matière première de la peur. Cette réédition 4K UHD ne se contente pas d’améliorer sa qualité technique : elle révèle la précision d’un travail sonore et dramatique qui reste un modèle du genre. Le cinéaste y démontre que la peur, celle du spectateur et celle des personnages, ne repose pas sur la surenchère, mais sur la maîtrise. Quelques notes, un souffle, un silence, un hurlement : il n’en faut pas davantage pour transformer un espace ordinaire en territoire de menace permanente.
L’image
Format d’image DVD : 16/9 - 2.35
Le son
DVD : VOSTF ou VF / Stéréo + 5.1 Dolby Digital
Le Dolby Atmos accentue la sensation que nous avons évoquée : les notes semblent circuler dans l’espace, envelopper le spectateur, transformer la salle de visionnage en prolongement de la fiction.
Les suppléments
DVD : DISQUE 1 :
– Commentaire audio du film par John Carpenter et Jamie Lee Curtis VOST.
– Commentaire audio du film par le directeur de la photographie Dean Cundey, le monteur Tommy Lee Wallace et l’acteur Nick Castle.
DISQUE 2 : BONUS
– Documentaire sur Jamie Lee Curtis, le retour de Laurie VOST (59’)
– Retour sur les 25 ans d’Halloween VOST (83’)
