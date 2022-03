Harry dans tous ses états - Woody Allen - critique

Résumé : A New York, Lucy (Judy Davis) débarque furieuse chez Harry (Woody Allen), pour lui reprocher d’avoir étalé leur liaison dans son dernier livre. Au moment où Lucy le menace d’une arme à feu, Harry se remémore sa vie.

Critique : Le récit va alors alterner passé et présent, la vie d’Harry étant décrite sous forme de puzzle, avec les "vrais protagonistes" pour la période actuelle et des "comédiens" pour les souvenirs de sa vie passée. Une fête donnée en son honneur, dans l’université, où il a fait ses études, va servir de fil conducteur à cette histoire éclatée.

C’est à une comédie extrêmement grinçante et noire que nous convie le cinéaste, dans laquelle il est loin de se donner le beau rôle. Harry est égoïste, hypocondriaque, volage, et se sert de tout le monde pour alimenter son univers littéraire sans se gêner d’y faire des transformations favorables à son égo.

Comme dans un mauvais rêve, l’intrigue quasi dépressive se divise en plusieurs petites histoires, qui vont faire intervenir de nombreux personnages réels quand ils sont dans l’entourage de Harry ou recréés voire totalement inventés pour ceux issus de ses livres. Ainsi on va voir défiler (parfois en double) ses trois épouses, ses maîtresses, ses psys, son jeune fils, un vieil ami cardiaque ou une prostituée généreuse. On rencontrera même un acteur flou ! Le personnage joué par Robin Williams qui tourne un film, souffre d’un problème inédit : il apparaît flou devant comme derrière la caméra, ce qui donne la nausée à tout son entourage. Une prestation originale en forme de clin d’œil d’une grande modestie pour un acteur que l’on ne voit presque pas !

On retrouve en version très noire teintée d’humour noir, les préoccupations récurrentes et en grande partie autobiographique du cinéaste : la notion de mariage, la religion et particulièrement son rapport au judaïsme, la paternité, la littérature, ou encore la peur de la solitude...Encore une fois, il réussit une combinaison maline, où il se permet toutes les libertés de narration pour nous entraîner dans une nouvelle histoire certes, mais où l’on retrouve un univers, devenu familier au fil des années et s’étalant désormais tout au long d’une riche filmographie.

Cette œuvre chorale nous gratifie aussi d’une belle distribution où l’on retrouve, entre autres, côté féminin Judy Davis, Elizabeth Shue et Demi Moore ; et côté masculin, outre Robin Williams et le cinéaste lui-même, Billy Crystal, Stanley Tucci et Tobey Maguire.

Drôle et désespéré...et un peu plus, comme (presque) tous les Woody Allen.