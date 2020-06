Harry Potter, quels sont les meilleurs films ?

Coup d’oeil sur tous les films de la saga Harry Potter. Quels en sont les meilleurs ? Et les moins bons ? Voici notre classement...

1 Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

Le plus abouti, le premier à prendre ses marques esthétiquement et à imposer une patte personnelle. Le film d’Alfonso Cuarón est aussi celui qui a le moins fonctionné. Trop sombre en son temps ? En tout cas, son empreinte est tellement forte que d’autres opus tenteront de la copier (on pense en particulier à l’avant-dernier film de la série).

2 Harry Potter et les reliques de la mort 2e partie

Un choc épique dont le seul défaut est celui de ne pas former un tout. Mais ce deuxième épisode des Reliques de la mort dépote, éblouit par ses audaces et bouleverse tous les fans qui rêvaient d’un final aussi fin que spectaculaire !



3 Harry Potter et le prince de sang-mêlé

L’étau se resserre pour Harry qui se retrouve au centre d’une intrigue désormais incompréhensible pour tous ceux qui n’ont pas suivi les épisodes précédents. Toujours aussi épatant visuellement, cet opus signé David Yates est aussi l’un des plus tragiques.



4 Harry Potter et les reliques de la mort 1e partie

Atmosphérique, poétique, froid... comme la mort ! Cet avant-dernier chapitre manque d’action pour les hyperactifs de la pellicule mais compense par ses qualités d’œuvre mature qui confronte le jeune Harry Potter face à ses dilemmes et le prépare à accepter le combat final et éventuellement, sa propre mort !



5 Harry Potter et la coupe de feu

Un tournoi de haut niveau pour cet Harry Potter qui se contente peut-être un peu trop de recycler les qualités du précédent opus (Azkaban, donc). Mike Newell (Quatre mariages et un enterrement) passait à la réalisation et s’en sortait plutôt bien !



6 Harry Potter et l’ordre du Phénix

Pas le plus enchanteur sur un plan esthétique, un Harry Potter qui a toutefois une personnalité propre. Un peu trop lisse, peut-être...



7 Harry Potter et la chambre des secrets

Un film pour mômes qui met au centre de ses mystères un fantôme de gamine assassinée... Un premier pas vers plus de noirceur. On adhère, finalement, malgré la réalisation plate de Chris Colombus.



8 Harry Potter à l’école des sorciers

Un succès inimaginable au cinéma. Les adultes tentaient le coup par curiosité et découvraient alors un univers foisonnant. Certes, c’était pour les mômes, mais la richesse des évènements ouvraient la voie à d’incessantes rêveries. Il ne manquait plus qu’une réalisation, celle de Chris Colombus étant illustrative. Un mauvais choix artistique pour lancer une série !