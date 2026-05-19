Her Private Hell - Nicolas Winding Refn - critique

Résumé : Alors qu’une étrange brume engloutit une métropole futuriste et libère une présence mortelle insaisissable, une jeune femme troublée part à la recherche de son père. Au cours de cette quête, son destin croise celui d’un G.I. américain engagé dans un voyage désespéré pour arracher sa fille de l’enfer.

© 2026 Festival de Cannes

Critique : Comment résumer un film qui ne se raconte pas mais se vit avant tout ? C’est tout le mystère de ce long-métrage du danois Nicolas Winding Refn dont on retrouve toute la densité et la beauté de The Neon Demon ou Only God Forgives. Car Her Private Hell demeure avant tout une question de sensation, le cinéaste explorant avec brio toutes les possibilités de l’esthétisme cinématographique, à commencer par la manière de filmer ses actrices qui sont toutes d’une beauté magnétique.

Copyright The Jokers Films

On comprend dans les grandes lignes qu’il s’agit d’une quête désespérée dans un monde énigmatique et futuriste où le diable s’invite en la figure d’un assassin habillé de cuir. Le récit échappe à toute forme de linéarité narrative. Il appuie ses ressorts cinématographiques sur une esthétique fascinante qui mêle musique symphonique, lumières détonantes, décors et costumes d’une formidable inventivité, convoquant ainsi l’imaginaire du spectateur dans un univers troublant où le mal domine. La beauté côtoie le goût du meurtre avec, en toile de fond, une réflexion sur le pouvoir par l’argent et le sexe.

Her Private Hell rebutera autant certains spectateurs qu’il sera classé immédiatement dans les films cultes. C’est un une œuvre radicale qui ne peut pas laisser indifférent, soit positivement, soit négativement. Bien sûr, on trouve beaucoup d’orgueil dans cette manière de filmer les actrices dans des costumes de toute beauté, démontrant la passion du cinéaste pour les femmes. Mais les décors sont juste magnifiques, emprunts de démesure visuelle. Peu importe que l’on ne comprenne pas tout. Le long métrage emporte le spectateur dans un délire psychédélique où il visite les fantasmes non avoués du cinéaste qui réfléchit à sa propre posture à travers la figure du père. En effet, il montre l’abus, tel qu’il existe, quand le pouvoir, l’argent et le sexe prennent toute la place.

Copyright The Jokers Films

Her Private Hell raconte la tentation du pire dans le monde du pouvoir et du cinéma. Cette quête désespérée ressemble à une promesse de réparation et de rédemption, au bénéfice de femmes jeunes qui se font broyer et avaler par la machine capitaliste. C’est une œuvre imposante, volontairement orgueilleuse, qui ouvre à mots couverts une perspective esthétique et visuelle sur la question des violences commises contre les femmes dans les milieux de pouvoir.