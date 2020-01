Indiscret - la critique du film

Résumé : Une très jolie comédienne au faîte de sa gloire tombe amoureuse d’un séduisant fonctionnaire de l’OTAN. Amoureux mais célibataire endurci, il lui fait croire qu’il a une épouse qui refuse l’idée du divorce.

Notre avis : Stanley Donen reforme le mythique couple des Enchaînés et organise une romance facon théâtre filmé, où les acteurs principaux, vêtus par Christian Dior, jouent des personnages et des situations qui peuvent paraître convenus, mais qu’on ne se méprenne pas : ce divertissement, porté par le charisme de ses acteurs principaux, Cary Grant et Ingrid Bergman, vaut mieux que l’oubli relatif dans lequel il est peu à peu tombé, si on le compare à un classique signé par le même Donen, le superbe Charade sorti en 1963. Certes, dans le genre de la comédie américaine, Indiscret n’atteint pas la perfection du film de Cukor, Indiscrétions. De la première scène d’exposition, qui distille par le dialogue entre Anna Kelman et sa sœur les enjeux d’une intrigue à connaître, à une très convenue séparation au mitan de l’histoire, le récit ne se dispense pas de quelques séquences prévisibles : on évoquera pêle-mêle la première apparition quasi mystique de Philip Adams, surlignée par la musique, la promenade vespérale où les deux amants goûtent aux plaisirs des premiers moments, frôlés par la limousine qui attend de les ramener, les regards signifiants qui précèdent une longue nuit d’amour.

Mais le détachement parfois ironique que joue Grant, frayant avec des personnages maintes fois incarnés, la grâce naturelle de Bergman, tantôt éprise, tantôt vindicative, parviennent à convaincre, dès lors que les deux protagonistes se livrent au jeu de la séduction, dans une configuration vaudevillesque : Anna se plaît à aimer un homme qu’elle croit engagé, sans savoir, dans un premier temps, qu’il lui cache son véritable célibat, de sorte qu’apprenant la vérité, elle livre la plus belle réplique du long-métrage, délicieusement paradoxale - "Comment ose-t-il me faire la cour alors qu’il n’est pas marié ? Le salaud !" -, avant de fomenter sa vengeance, en se servant de ses talents dramatiques naturels. De son côté, Philip avoue son jeu à son potentiel beau-frère, dans une scène plutôt stéréotypée de billard entre hommes : "Je ne tiens pas à me marier, mais je ne tiens pas non plus à renoncer aux femmes".

Adaptant sa propre pièce Kind Sir, le scénariste Norman Krasna imagine une intrigue amusante, sur le mode "arroseur arrosé", même si l’auteur de Chantons sous la pluie a été largement plus inspiré au niveau de la mise en scène, c’est un fait.