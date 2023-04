Jeanne et le garçon formidable - Olivier Ducastel, Jacques Martineau - critique

Résumé : Jeanne est une belle femme toujours pressée qui a beaucoup d’amants. Par hasard, elle rencontre Olivier : c’est le grand Amour qu’elle recherchait... Olivier, séropositif, disparaît volontairement de la vie de Jeanne au moment où sa maladie se déclare. Elle tente en vain de retrouver sa trace. Un jour, Jeanne apprend qu’Olivier est mort, mais la vie continue.

Critique : C’est le premier long métrage des deux réalisateurs. Après des études de cinéma, Olivier Ducastel s’était orienté vers le montage, devenant notamment assistant sur le dernier long métrage de Demy. Jacques Martineau avait quant à lui suivi une carrière universitaire. Jeanne et le garçon formidable est né de la fusion de deux projets chers aux cinéastes. Le premier était de rendre compte des méfaits du sida, dans un contexte de frilosité du cinéma français à aborder ce sujet, à l’exception de Once More (Encore) de Paul Vecchiali (1988) et Les nuits fauves (1992) de Cyril Collard. Les deux hommes, militants à Act Up, ont ainsi apporté le témoignage de leur vécu. Le second était de rendre hommage à Jacques Demy et à son art, plusieurs années après la mort de l’auteur des Demoiselles de Rochefort, à une période où nombre de producteurs regrettaient de ne pas avoir donné suite aux diverses demandes de financement du cinéaste. Le point commun entre ces deux souhaits fut précisément la révélation tardive que Demy était lui-même décédé du sida. Le métrage de Ducastel et Martineau est donc porté par cette double ambition ; et la présence de Mathieu Demy, fils de Demy et Agnès Varda, pour le rôle d’Olivier, le jeune homme amoureux et malade, n’est donc pas fortuite. Même si plusieurs passages dénotent une légèreté (le chant de Valérie Bonneton et Denys Podalydès vantant les bienfaits du crédit à la consommation), Jeanne et le garçon formidable se réfère à la veine sombre de Demy, celle d’Une chambre en ville, et des correspondances s’établissent entre les deux œuvres : le thème des amours meurtris bien sûr, mais aussi celui des revendications collectives, les manifestations des militants d’Act Up (Mathieu Demy, Jacques Bonnaffé) faisant écho à l’action des ouvriers en grève (Richard Berry, Jean-François Stévenin) d’Une chambre en ville. Mais Ducastel et Martineau ne sont en rien des plagiaires, et confirment leur singularité plastique dans plusieurs séquences dont celle, secondaire à l’action, de la soirée dans le club de tango.

Figure centrale du récit, Jeanne (Virginie Ledoyen) est un personnage féminin décalé et attachant, qui assume être en quête du grand amour tout en multipliant les rencontres sexuelles, et se partage entre plusieurs hommes dont Jean-Baptiste, son collègue de travail BCBG, que campe avec justesse Frédéric Gorny, ex-« roseau sauvage » pour Téchiné. Ledoyen est elle-même sublime et irradie l’écran. Sans doute conscient de ses limites vocales, les réalisateurs ont eu recours à la voix d’Élise Caron pour les passages chantés, ce qui ne trouble en rien la crédibilité du dispositif. Certes, ce film sincère et touchant n’est pas parfait. C’est qu’en dépit du talent du compositeur Philippe Miller et de la qualité des textes de Jacques Martineau, certains passages chantés sont d’un kitsch gênant, ce que même Demy et Legrand n’avaient su éviter dans leurs deux dernières collaborations, à savoir Parking et Trois places pour le 26. Mais Jeanne et le garçon formidable reste une œuvre malgré tout cohérente et réussie, emblématique de la fin des années 90, qui annonce une nouvelle génération de cinéastes se référant à la Nouvelle Vague et Demy en particulier, dont Christophe Honoré (Les chansons d’amour). Ducastel et Martineau réaliseront sept autres longs métrages dont les plus réussis sont Drôle de Félix et Théo et Hugo sont dans le même bateau. Quant aux ravages du sida, ils seront traités dans les décennies suivantes avec Les témoins d’André Téchiné et 120 battements par minute de Robin Campillo. En juin 2023, le distributeur Malavida propose une version restaurée de Jeanne et met à la disposition des cinémas une version karaoké sur quatre des chansons du film.