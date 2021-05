Nés en 68 - Olivier Ducastel et Jacques Martineau - téléfilm (1ère partie)

Critique : On connaissait l’inénarrable "Gauloises, Gaulois" de Christophe Lambert dans le nanardissime Vercingétorix de Jacques Dorfmann. Il faudra y ajouter le "Soyons réaliste, demandez l’impossible", scandé par Laetitia Casta, alias Catherine, une jeune femme révoltée, qui s’époumone à coups de slogans piqués dans un livre d’images, façon Epinal, où rien ne manque, surtout pas les clichés qui se substituent paresseusement à la justesse d’une évocation. De cette caricature, Roland Barthes aurait fait son miel pour compléter le propos de ses Mythologies. Mai 68 réduit à son folklore -étudiants chevelus, joints, rues pavées, happenings et slogans, discours du vieux général furibard-, c’est encore la meilleure façon d’en trahir la substance, d’en déchiqueter la chair, certes moins immédiatement consommable, lorsqu’on s’attarde sur de longues réunions, des rassemblements fleuves où s’étalonnent des théories politiques, s’échangent des idées, non pas sur des désirs circonscrits dans une très vague formule (refaire le monde), que des personnages béats psalmodient tels des ravis de la crèche. La relecture de Né en 68 n’est pas seulement réductionniste, elle est mensongère : ainsi, lorsqu’un des ouvriers refuse de retourner au travail, en empruntant certaines formules d’une mémorable Jocelyne devant les usines Wonder, il s’agit encore d’un détournement, façon poster guevaresque, brandi à la face du monde, le choix des apparences au détriment de la réalité. Des justifications d’une jeune prolétarienne résolue à ne plus se faire exploiter, ne reste qu’un cri de ralliement en forme d’accroche publicitaire, comme une coquille vide.

L’affaire ne s’arrange pas plus quand tout la communauté des fantoches file droit vers le Lot, pour configurer un phalanstère, après que l’enfant de Catherine a été accueilli par ses amis sous les cris de "viva la revolución". Bandanas, bricolage, guitare et amour libre profilent des scènes conformes aux attentes du spectateur le plus cossard. Les étapes obligées s’enchaînent comme un logo-rallye historique : pancartes contre l’avortement (là encore, des formules, rien de plus), reprise dansante de Bella Ciao, devant une clinique, pour exiger la légalisation de l’avortement, discussion contradictoire à l’orée du septennat mitterrandiste, adieu théâtral de Giscard...

Ne perdons pas notre temps avec cette pochade, mal réalisée et mal jouée, en forme de rapt idéologique. Lisons ou relisons plutôt Ludivine Bantigny sur la période.