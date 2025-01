Jouer avec le feu - Delphine Coulin, Muriel Coulin - critique

Résumé : Pierre éduque seul ses deux fils. Louis, le cadet, réussit ses études et avance facilement dans la vie. Fus, l’aîné, part à la dérive. Fasciné par la violence et les rapports de force, il se rapproche de groupes d’extrême-droite, à l’opposé des valeurs de son père. Pierre assiste impuissant à l’emprise de ces fréquentations sur son fils. Peu à peu, l’amour cède place à l’incompréhension…

Critique : Cela pourrait être une famille ordinaire : un père qui éduque seul ses deux fils, la maman étant décédée lorsqu’ils étaient encore jeunes. Le plus grand, Fus, faiblement qualifié, est sans emploi, et s’adonne à sa passion du foot et des copains ; là où le plus jeune, Louis, prépare son départ pour la prestigieuse université de la Sorbonne. Pierre, le papa, travaille honnêtement pour la SNCF, et tente de concilier une existence normale entre le boulot et ses deux garçons. Jusqu’au moment où l’engrenage de la radicalisation politique attrape l’aîné pour le mener inexorablement au drame.

Les films sur les relations maternelles sont nombreux, là où les récits mettant en scène un père isolé et ses enfants demeurent plus rares. Et c’est bien là l’intérêt premier de cette histoire, que de décrire, avec une certaine tendresse, les liens parfois conflictuels, mais aimants, entre un homme et ses fils, dans un environnement social, en l’occurrence la Moselle ici, où les influences négatives extérieures peuvent être plus fortes que l’éducation que le père entend donner. Jouer avec le feu est construit comme un roman familial où le spectateur voit peu à peu le déclin d’un lien qui aurait pu être éternel, et surtout de la montée de l’extrême droite qui va littéralement dévorer la force de ce lien.

On sait que Benjamin Voisin et Stefan Crepon se connaissent bien. Et pour cause, le jeu qu’ils donnent à voir témoigne d’une forme de fraternité réelle. Il y a beaucoup d’affection entre eux deux, au-delà du lien qu’ils interprètent. La proximité physique est tout autant bluffante, les faisant passer pour deux frères véritables qu’ils ne sont pas dans la vie civile. Leur jeu, sensible et délicat, rend compte de la complexité de ces deux jeunes hommes qui se cherchent un chemin dans l’existence, l’un plus doué pour les études étant promu manifestement à un avenir plus radieux. L’incessant combat pour la lutte des classes se rejoue dans ces paysages de l’Est de la France à travers ces deux garçons aussi proches que très différents dans les représentations sociales. Cela fait de ce film une sorte d’étendard politique qui contraint chacun à prendre la mesure que la radicalisation s’attaque d’abord aux jeunes les plus fragiles socialement, dont la confiance en soi très faible demeure le corolaire du sentiment de mépris de la société toute entière à leur égard.

En face d’eux, il y a Vincent Lindon égal à lui-même. Il joue ce père de famille dépassé et de condition modeste, comme il a su le faire dans une filmographie très importante. On peut presque dire que c’était le comédien rêvé pour ce drame social et familial, d’autant quand on connaît les prises de position publiques qu’il a eues sur la question de l’extrême droite. Vincent Lindon se plaît à affirmer qu’il n’entend certes pas mener une carrière politique, mais que le choix qu’il fait de tel ou tel scénario renvoie pour le coup à une prise de position idéologique forte. Jouer avec le feu s’affirme comme un film coup de poing, qui entend faire la démonstration que si le pouvoir ne prend pas au sérieux les populations rurales qui se vivent comme déclassées et sans intérêt, ce drame de l’assujettissement à des valeurs nauséabondes devrait se perpétrer durablement.

Nous voilà devant un film magistral qui, au-delà de la fiction qu’il raconte, met en scène la promesse d’un monde occidental cerné par l’autoritarisme, le racisme et l’intolérance. Pourtant, les deux réalisatrices font attention à ne surtout pas céder aux sirènes du mélodrame et de la caricature. Le personnage de Fus qu’elles mettent en scène fait montre surtout d’une grande fragilité, étant d’abord un bon gamin attaché à sa famille et sans histoire. On pourrait presque faire le rapprochement avec la chute de jeunes gens dans des mouvements religieux terroristes, tant le phénomène quasi sectaire est similaire. Il ne reste plus qu’à souhaiter que le monde saura réagir et que ce triste constat demeurera fictionnel.