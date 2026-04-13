Juste avant la nuit - Claude Chabrol - critique

Résumé : Charles Masson (Michel Bouquet), cogérant d’une agence publicitaire, tue involontairement sa maîtresse lors d’un jeu érotique, un après-midi dans un appartement prêté.

Critique : Claude Chabrol poursuivait avec ce film et clôturait pour un temps ses radiographies de la bourgeoisie contemporaine. De nouveau, Michel Bouquet et Stéphane Audran forment un couple en crise. Cette fois, c’est Monsieur qui pratique l’adultère.

Dès les premières images, Charles a tué et n’est pas inquiété. Pourtant, sa maîtresse n’est autre que l’épouse de François (François Périer), son meilleur ami et parrain de sa fille. C’est le remords qui va se charger de résoudre le drame.

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Après le semi-échec de La rupture dont l’intrigue transposée à Bruxelles n’a pas réussi à Chabrol, celui-ci retrouvait le veine de La femme infidèle pour ce huis clos familial en apparence sans histoires tiré d’un roman de l’Anglo-Libanais Edward Atiyah (L’étau, The Thin Line 1951). Charles, très sérieux, gagne bien sa vie dans la publicité, auprès de son collègue original (Dominique Zardi avec un rôle consistant pour une fois). Hélène sa femme, douce et calme, s’occupe de la maison, des enfants et circule à moto. François, l’ami fidèle, architecte qui a dessiné leur maison, est d’une loyauté à toute épreuve. Cet adultère, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, et tourne mal, est justement l’élément qui va totalement bouleverser l’équilibre de ce microcosme semblant jusqu’ici intouchable.

Avec une belle économie de moyens, entourés d’une distribution tout en subtilité, Claude Chabrol nous séduisait de nouveau avec cette énième variation du couple en crise au cœur d’un drame.