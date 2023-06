Kasaba - Nuri Bilge Ceylan - critique

Résumé : La vie d’une famille dans une petite ville de Turquie vue à travers les yeux de deux enfants.

Critique Lauréat de divers prix aux festivals de Berlin, Nantes et Angers en 1998, ce premier long métrage de l’auteur d’Uzak n’a pas connu de diffusion commerciale en France et n’a bénéficié d’une sortie DVD qu’en raison de la réputation de Nuri Bilge Ceylan, le plus grand cinéaste turc depuis Yilmaz Güney (Yol). À la première vision, on ne reconnaîtra pas d’emblée l’univers du réalisateur, expert dans la peinture de l’incommunicabilité dans le couple (Les climats) ou au sein de la famille en général (Les trois singes). Ici, les langues se délient, la parole est ouverte et l’harmonie semble régner (en tout cas en apparence) au sein d’une famille, certes dispersée, habitant une petite ville isolée en Turquie. Au niveau plastique, un noir et blanc charbonneux contraste avec les couleurs chatoyantes des œuvres à venir et apparente plutôt le film à tout un courant du cinéma iranien (on songe à Kiarostami bien sûr), même si le style de Ceylan est moins « documentaire » et prend davantage la forme de la chronique ou du conte. Toutefois, Kasaba est bien dans la cohérence de la thématique de l’auteur, et la première séquence, se déroulant dans une école primaire, et étrangement presque muette, annonce les non-dits et malaises caractéristiques des films postérieurs.

Le récit, minimaliste, est découpé au rythme des quatre saisons et suit deux jeunes enfants témoins des conversations et préoccupations des adultes. Une trame autobiographique (le scénario est inspiré de souvenirs d’enfance et d’histoires contées par le père de Ceylan) sert de fil conducteur à cette évocation nostalgique qui aborde en filigrane les thèmes des racines historiques et géographiques mais aussi de la guerre, la mort, le travail ou l’honneur. La beauté digne de ce premier opus culmine avec la longue séquence d’un pique-nique nocturne, dans un décor sauvage et mystérieux, et au cours duquel les adultes discutent abondamment, laissant les enfants intérioriser les paroles, notamment lors de leurs jeux. Une ambiance à la Tchekhov donne alors à Kasaba une tournure suggestive saisissante. Cinéaste sensible ne versant jamais dans la sensiblerie, Nuri Bilge Ceylan se révèle dès ce premier film comme le digne héritier d’un Renoir et le poète de l’intimité du microcosme familial.