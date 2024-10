L’affaire Nevenka - Icíar Bollaín - critique

Résumé : À la fin des années 1990, Nevenka Fernández est élue à vingt-cinq ans conseillère municipale auprès du maire de Ponferrada, le charismatique et populaire Ismael Alvarez. C’est le début d’une descente aux enfers pour Nevenka, manipulée et harcelée pendant des mois par le maire. Pour s’en sortir, elle décide de dénoncer ses agissements et lui intente un procès. Inspiré de faits réels, L’AFFAIRE NEVENKA révèle le premier cas de #MeToo politique en Espagne.

Critique : Elle est jeune et jolie, dirait François Ozon, elle est surtout ambitieuse et intelligente, convaincue que le pouvoir politique peut aider à faire bouger le monde. C’est ce qui l’amène à accepter l’offre d’un poste de conseillère municipale, dans la commune de Ponferrada, sous la gouvernance d’un maire influent et charismatique, Ismael Alvarez. Alors qu’elle est propulsée dans le dossier sensible du budget de la ville, Nevenka Fernández commence à subir les assauts sexuels et psychologiques du maire qui se révèle être un redoutable pervers narcissique.

L’affaire Nevenka retrace l’un des premiers grands scandales en sociopolitiques, et a fortiori en Espagne, où la parole des femmes victimes d’abus moraux et sexuels a pu enfin être reconnue. Sauf qu’Icíar Bollaín prend le temps de montrer la machinerie infernale qui se noue entre un homme dévoré par le pouvoir, et une jeune femme qui a eu le malheur de faillir une fois aux sirènes du désir avec ce monstre. L’auteur use et abuse de toutes les ficelles à sa disposition pour la dominer et la contraindre au silence et à l’incompréhension de ses proches. La technique principale de l’abuseur est de réduire sa victime au sentiment qu’elle ne vaut rien, là où, sans lui, elle ne serait parvenue à rien, et encore moins à ce poste d’adjointe au maire. Humiliations, tentatives d’agression sexuelle, rabaissements incessants, brimades : tel se transforme le quotidien de Nevenka.

Icíar Bollaín est réputée pour son cinéma engagé, ce qui la préserve de toute tentative de misérabilisme ou de démagogie. La réalisatrice dissèque avec une précision d’orfèvre la mécanique du harcèlement moral et sexuel. L’agresseur broie littéralement sa victime dans d’incessantes remises en cause publiques auxquelles succèdent des supplications pour qu’elle reste dans son équipe. En même temps, la réalisatrice démontre combien une victime, malgré elle, peut devenir la complice d’un système destructeur pour elle-même et pour les autres. C’est ce qui la décide de porter l’affaire en justice, d’où le titre du film.

Si le sujet est éminemment d’actualité, la mise en scène souffre d’un certain académisme, qui nuit à la gravité du propos. L’étalonnage opte pour une couleur qui fait pencher le long-métrage vers une certaine sagesse qu’on peut retrouver dans certains films américains, à l’exception de quelques scènes où l’on mesure l’extrême violence de la situation, comme cette séquence où le maire s’arrange pour obliger la jeune femme à partager sa chambre et donc le lit. Naturellement, on ne peut que penser aux différentes affaires où Depardieu est mis en cause, affaires dans lesquelles à chaque fois les victimes témoignent du pouvoir de manipulation et la toute-puissance de l’acteur. La justice française appréciera. Toujours est-il que L’affaire Nevenka montre avec effroi la mécanique de l’abus de pouvoir et la difficulté pour les victimes d’être crues et d’obtenir une réponse judiciaire proportionnée. Heureusement, elle rencontre sur son chemin des femmes et des hommes de bonne volonté, comme cet ancien camarade d’université ou une opposante politique, qui vont lui permettre de redresser la tête et engager un procès contre Alvarez.

L’affaire Nevenka revêt un écho tout à fait particulier, à l’aune de l’actualité judiciaire du moment. Pour autant, la mise en scène linéaire et timide ne parvient pas totalement à rendre compte de la monstruosité de pareille situation et des batailles que les victimes doivent engager contre l’ordre établi pour faire reconnaître leur parole. Il n’empêche que ce film demeure utile pour toutes celles et tous ceux qui douteraient encore de la nécessité de recourir à la justice à chaque fois que leur intégrité physique ou sexuelle est atteinte.