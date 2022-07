L’épée – Anabel Colazo – la chronique BD

Résumé : Le Royaume dans lequel vit la Reine et son héritière, la princesse Ania, possède une légende fondatrice : jadis, deux jumeaux héritiers du trône se disputèrent une épée qui possédait le pouvoir de gouverner. La bataille qui s’ensuivit réveilla un démon, qui détruisit le Royaume. Et alors que tous les habitants possédaient autrefois des pouvoirs magiques, seule la Reine et son héritière ont désormais cette capacité. Mais l’héritière en question ne croit guère en cette légende et remet en cause les méthodes de gouvernance de la Reine, qu’elle juge injuste. Un jour, elle trouve dans des ruines une étrange épée, qui correspondrait à celle de la légende. Lorsqu’elle s’en saisit, la voix d’un démon caché dans l’arme l’interpelle… Ania débute dès lors une quête qui, en l’emmenant aux confins du Royaume, la conduit à s’interroger sur le rapport au pouvoir.

Anabel Colazo – Éditions çà et là

Critique : Après s’être intéressé au paranormal dans Proches rencontres et Ne regarde pas derrière toi, Anabel Colazo investit la fantasy. La jeune autrice espagnole reprend les codes du genre – avec une princesse, une arme magique, un démon et un mystérieux héros – pour mieux les détourner. Colazo met les personnages féminin au premier plan : le Royaume est gouverné par une Reine, et il n’est jamais question de Roi. Et son héritière Ania n’a ainsi rien d’une princesse qui attend patiemment le baiser du prince charmant. Jeune femme au caractère bien trempé et en quête d’émancipation, elle se questionne sur les choix de la Reine. La découverte de l’épée magique et la quête qui s’en suit la confronte directement à la question du pouvoir. Celui-ci doit-il être partagé ? À quels sacrifices peut-on consentir pour avoir la paix dans le Royaume ? Peut-on compter sur les autres pour effectuer ses choix ? La quête d’Ania l’entraîne dans le Nord, où elle rencontre là-bas le héros : loin d’être séduite, Ania le remet en question et s’en émancipe à sa façon.

Les planches d’Anabel Colazo se distinguent la vivacité et la diversité des couleurs, qui alternent entre les tons chauds – avec des nuances de rouge et de violet – pour les scènes autour du palais et des teintes beaucoup plus froides pour les scènes dans le Nord et la rencontre avec le « héros ». Cette mise en couleur correspond bien à l’atmosphère d’un récit qui tire vers le conte. L’autrice a par ailleurs travaillé chaque planche pour donner de la profondeur à son univers.

Album de fantasy qui emprunte beaucoup au conte, L’épée s’adresse à la fois aux enfants et aux adultes. Les premiers trouveront leur conte avec un récit à rebondissements quand les seconds seront intéressés par le message politique. L’universalité du destinataire n’est pas la moindre réussite de cet album, qui bénéficie par ailleurs d’une fabrication très soignée.