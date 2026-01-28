L’équipée sauvage - László Benedek - critique

Résumé : Les "Black Rebels", un groupe de motards avec des blousons ornés d’une tête de mort dans le dos, emmené par Johnny (Marlon Brando), arrive en pétaradant dans une petite ville où se déroule une course de motos.

Critique : Les jeunes motards s’incrustent dans la foule des badauds, bousculant les uns et les autres. Ils vont finir par partir pour la ville suivante quand le shérif les menace de prison. Au passage, Johnny va voler le trophée réservé au gagnant.

À défaut d’être une grande œuvre, ce film fût assurément un phénomène de société, révélant l’existence des blousons noirs, et a permis à Marlon Brando de créer un personnage mythique. Il fut aussi l’un des premiers à décrire le comportement de jeunes en rébellion avant Graine de violence (Blackboard Jungle) de Richard Brooks ou La fureur de vivre (Rebel Without a Cause) de Nicholas Ray, tous deux datant de 1955.

Le récit par lui-même est inspiré d’une réunion de plusieurs milliers motards dans une toute petite ville qui a eu lieu en 1947 lors d’une banale course de motos.

Malheureusement, l’histoire mélange lourdement et un peu vite les jeunes motards avec une population hostile prête au lynchage, pour bifurquer vers une romance aussi naïve qu’improbable.

Reste l’image des motards en blousons de cuir et jeans qui va durablement symboliser une forme de rébellion et de liberté contre l’ordre établi. Le personnage de Marlon Brando inspirera d’autres artistes, à commencer par Elvis Presley et James Dean.