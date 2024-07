La ferme des Bertrand - Gilles Perret - critique + test DVD

Résumé : Près de vingt-cinq ans après, Gilles Perret reprend l’histoire des Bertrand, une famille de fermiers des Alpes qu’il avait déjà évoquée dans son tout premier documentaire : "Trois frères pour une vie", sorti en 1999.

Critique : Alternant images anciennes, souvent en noir et blanc, et récentes, le cinéaste, qui en est majoritairement l’auteur, retrace près de cinquante ans de la vie d’une ferme des Alpes dont il était le voisin depuis son enfance. On découvre ainsi le destin commun de trois frères, les Bertrand, qui ont consacré leur vie à faire fructifier leur ferme laitière. Ils ne sont jamais mariés, n’ont pas eu d’enfant et n’ont jamais voyager... notamment.

Aujourd’hui, la ferme est gérée par deux frères, enfants d’un neveu des trois Bertrand, mort prématurément et premier repreneur. Sa veuve épaule toujours les garçons, mariés et pères de famille.

Sans polémique, ni point de vue partisan, le long métrage donne longuement la parole aux uns et aux autres, souvent autour d’une table. Les trois frères précurseurs ont travaillé dur sans jamais vraiment le regretter et ont tout fait pour faire évoluer et maintenir leur ferme dans une perspective rentable. Ce que les plus jeunes admettent aujourd’hui en rendant hommage à leurs aînés désormais disparus.

On voit aussi souvent les protagonistes au travail : le fauchage des pâturages, la traite des vaches... ce qui permet de constater les évolutions techniques intervenues ces cinquante dernières années. Évolutions que tous ont intégrées dans leur quotidien professionnel, avec plus ou moins d’adhésion.

Une réussite et une belle illustration de la transmission familiale que l’on pourrait qualifier de « feel good » documentaire.

Fabrice Prieur

Le test DVD

Image :

Le film est un documentaire entremêlant diverses générations -et par conséquent divers formats d’image- sans pour autant égarer le spectateur emporté dans une narration à l’excellente lisibilité.

Son :

Le principe est simple : coller au plus près et au plus juste à la réalité. Pas de musique de fond mais un exercice proche de l’interview avec une famille que le réalisateur connaît comme voisins.

Compléments :

Il n’y a qu’un seul supplément offert sur le menu du DVD mais il se révèle très instructif :

– Entretien avec Gilles Perret et Marion Richoux :

Le réalisateur Gilles Perret connaît personnellement la famille Bertrand. Formé sur le tas, il réalise un premier documentaire sur eux en 1987. Avec le souhait de le faire à hauteur d’homme. L’idée de ressortir le film était la première. Mais il a décidé de le prolonger puisqu’une transmission allait s’opérer. Gilles Perret a leur confiance. Il leur laisse la parole. L’histoire sociale et l’histoire familiale conduisent à l’universel selon lui. Dans la façon de faire, la simplicité est le maître mot de Gilles Perret. Il a eu la chance de bénéficier d’un autre documentaire de 1972. Trois minutes étaient déjà consacrées aux trois frères Bertrand. Selon Marion Richoux (coréalisatrice et scénariste), la notion de transmission offre une mise en abîme intéressante. Elle dit que l’écriture sert à ne pas se perdre lors du tournage. Le découpage par saisons est repris comme au premier film. Pour faire le lien entre les époques, les rushs étaient les bienvenus lors du montage. Il y a du coup des transitions en douceur réussies. L’arrivée de la technologie dans le monde du vivant (robotisation) est, selon le réalisateur, un bénéfice pour les agriculteurs. L’idée globale du film est de rester confiant vis-à-vis du progrès. La nouvelle génération a choisi de reprendre le flambeau. Si le film est positif, il ne faut pas oublier que cela ne vaut pas pour tout le monde agricole. C’est l’appellation d’origine protégée du Reblochon qui est du pain béni pour les Bertrand, ce qui ne vaut pas pour tous les laitiers.

Éric Françonnet