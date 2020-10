La main au collet - Alfred Hitchcock - critique

Résumé : Sur la Côte d’Azur, de riches femmes se font voler leurs bijoux dans leurs chambres d’hôtel. On soupçonne très vite John Robie, dit "Le chat" (Cary Grant), d’en être l’auteur. Celui-ci se sauve de sa maison sur les hauteurs de Monaco, quand la police arrive pour l’interroger.

Critique : Après Fenêtre sur cour ("Rear Window" 1954), Alfred Hitchcock décide de retravailler avec le scénariste John Michael Hayes, cette fois d’après un roman de David Dodge. C’est aussi un long métrage produit par les studios Paramount.

Ce film est l’une des rares productions américaines du réalisateur tournées principalement à l’étranger et en grande partie en décors naturels. Il est aussi resté célèbre en raison de la rencontre de Grace Kelly avec le prince Rainier de Monaco. On connaît la suite !

Le cinéaste réunit, pour l’unique fois, l’un des couples les plus glamour de son époque, Grace Kelly et Cary Grant. Tous les deux avaient déjà tourné, chacun deux fois, pour lui : Cary Grant dans Soupçons ("Suspicion" 1941) et Les enchaînés ("Notorious 1946), et Grace Kelly pour Le crime était presque parfait ("Dial M. for Murder" 1954) et Fenêtre sur cour, cité plus haut.

Ce film est l’un des rares de cette époque pour Hitchcock à comporter de nombreuses faiblesses : l’intrigue, bien légère, privilégie maladroitement l’humour au détriment du suspense, les scènes très nombreuses entre les deux stars sont souvent statiques et trop bavardes ; les acteurs français, dont Charles Vanel, semblent un peu perdus dans cette production cent pour cent américaine. Et on imagine mal Cary Grant en ancien résistant français.

Mais chez Hitchcock, même un film un peu en dessous reste une œuvre tout à fait estimable. Les atouts en sont les costumes créés par Edith Head, mythique artiste officiant à Hollywood depuis 1927, qui se surpasse notamment pour les tenues portées par Grace Kelly et les déguisements exceptionnels du bal costumé ; la lumière en Technicolor due à Robert Burks, un fidèle de Hitchcock ; quant aux plans de la Côte d’Azur, réalisés depuis un hélicoptère (procédé innovant et risqué à l’époque), ils sont tout à fait stupéfiants,

Les échanges entre Grace Kelly et Cary Grant, ainsi que ceux entre Brigitte Auber et Cary Grant, sont la plupart du temps fondés sur un double sens savoureux, suffisamment subtils pour passer sous les radars de la censure.

Kelly abandonnera très vite le cinéma au grand dam du cinéaste. Celui-ci fera pourtant des pieds et des mains pour la convaincre, sans succès, de reprendre le chemin des studios pour Pas de printemps pour Marnie ("Marnie" 1964), projet ancien qu’il avait pourtant conçu pour elle. C’est finalement Tippi Hedren qui tiendra le rôle, retenue après avoir été l’interprète principale de son film Les Oiseaux ("The Birds" 1963).