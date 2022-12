La relève - Clint Eastwood - critique

Résumé : Nick Pulovski (Clint Eastwood) est un flic spécialisé dans les vols de voitures. En planque, lui et son collègue observent l’équipe de Strom (Raúl Juliá) qui range dans un camion-transporteur un à un, des véhicules de sport volés. Au moment d’intervenir, le collègue de Nick est tué par Strom. Le camion prend la fuite.

Critique : Le dur à cuire Pulovski va être contraint de faire équipe avec David Ackzrman (Charlie Sheen), une jeune recrue qu’il considère comme un blanc-bec incompétent. Ensemble, ils vont reprendre la traque au trafic de voitures de sport organisé par le terrible Strom, flanquée de son amie Liesi (Sonia Braga), encore plus cruelle que lui.

Entre deux œuvres importantes pour lui, Chasseur blanc, cœur noir (White Hunter, Black Heart 1990), où il s’interroge sur le métier de cinéaste, et Impitoyable (Unforgiven 1992), son dernier western crépusculaire qui le fera définitivement monter au pinacle, le cinéaste s’offre cette parenthèse avec ce petit polar classique musclé et bourré d’humour et de second degré. Il y reprend avec gourmandise l’opposition entre deux flics aussi dissemblables que possible : le vieux briscard d’origine modeste à qui on ne la fait pas et le débutant intellectuel, tiré à quatre épingles et venant lui d’une famille très aisée.

Eastwood, un peu masochiste, s’amuse une fois de plus à égratigner son image en se donnant le rôle d’un policier vieillissant, qui râle pour râler, et passe son temps à rechercher du feu pour allumer son barreau de chaise éternellement vissé (éteint !) à la bouche. Menotté, il aura aussi fort à faire avec la vénéneuse Liesi qui le tient à sa merci. Charlie Sheen, très second degré, complète parfaitement le duo.

Une œuvre de pur divertissement, qui ne se prive pas aussi de nombreux clins d’œil, en les pastichant, aux précédents personnages campés par le cinéaste, l’inspecteur Harry en tête.