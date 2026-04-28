Critique

CINÉMA

La vallée de la peur - Raoul Walsh - critique

Cow boy au bord de la crise de nerfs

Le 28 avril 2026

Injustement reléguée au rang d’œuvre secondaire, cette histoire de cow-boy torturé en proie au retour du refoulé est peut-être le sommet de la carrière de Walsh, porté par l’interprétation grandiose de Robert Mitchum.

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