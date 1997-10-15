Critique

Le Destin - Youssef Chahine - critique

« La pensée a des ailes. Nul ne peut arrêter son envol. » (Youssef Chahine)

Le 16 janvier 2026

Un grand film de Youssef Chahine, qui traduit son sens du romanesque et son profond humanisme.

