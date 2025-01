Le dossier Maldoror - Fabrice Du Welz - critique

Résumé : Belgique, 1995. La disparition inquiétante de deux jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste, rejoint l’opération secrète « Maldoror » dédiée à la surveillance d’un suspect récidiviste. Confronté aux dysfonctionnements du système policier, il se lance seul dans une chasse à l’homme qui le fera sombrer dans l’obsession.

Critique : Au carrefour d’un cinéma de genre revisité et d’une vision d’auteur radicale, l’œuvre de Fabrice De Welz n’a jamais laissé indifférent, depuis son sublime premier long métrage, Calvaire, présenté à la Semaine de la Critique 2004. On avait pu particulièrement apprécier le thriller fantastique Vinyan (2008), le conte adolescent Adoration (2019) et, plus récemment, l’attachant documentaire La Passion selon Béatrice, dans lequel Béatrice Dalle se rendait sur les traces de Pasolini. La déception suscitée par Le dossier Maldorov n’en est que plus grande, d’autant plus que le synopsis était prometteur. Présentée hors compétition à la Mostra de Venise 2024, et coécrite avec Domenico La Porta, cette coproduction franco-belge est librement inspirée de la sulfureuse affaire Dutroux qui avait déchaîné une véritable tempête en Belgique dans les années 90, à l’instar de l’affaire du petit Grégory en France, dix ans plus tôt.

Un jeune gendarme idéaliste, Paul Chartier, commence à secouer sa hiérarchie après s’être aperçu que l’enquête menée sur la disparition de fillettes, manifestement enlevées par un pervers, est l’objet de graves manquements, du fait de la complaisance envers certains notables et surtout du manque de coopération entre les principales organisations policières. Le jeune homme, dont le père est en prison et qui cache peut-être lui-même un passé de délinquant, sera-t-il en mesure d’accélérer la procédure ? Quelques séquences réussies permettent de retrouver la patte du cinéaste. On songe aux retrouvailles avec une protectrice de la famille de Paul, incarnée par la toujours excellente Lubna Azabal ; ou ce moment où des cassettes vidéo dévoilent une sinistre vérité ; digne des meilleurs thrillers horrifiques.

C’est bien peu eu égard aux multiples faiblesses du film, qui échoue d’abord dans ses digressions : l’idylle avec une belle et intelligente Sicilienne (Alba Gaïa Bellugi) n’imprime pas et une longue scène de mariage convoque en vain le souvenir de Voyage au bout de l’enfer ou du Parrain 3ème partie. Surtout, la dimension policière du long métrage peine à échapper aux conventions, loin de la fulgurance de modèles tels que Zodiac. Enfin, Anthony Bajon, quel que soit son talent (confirmé chez des cinéastes comme les frères Boukherma ou Jean-Baptiste Durand) n’a pas assez d’épaisseur pour le rôle. Et ses partenaires jouent trop les archétypes : Laurent Lucas en supérieur hypocrite, Béatrice Dalle mère ravagée, Jackie Berroyer notable sournois, Sergi López ordure ostensible, Mélanie Doutey magistrate véreuse, ou Félix Maritaud loser pathétique. En retrouvant une écriture plus personnelle basé sur davantage de créativité, et avec une authentique poésie visuelle, Fabrice Du Welz saura à nouveau nous subjuguer.