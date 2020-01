Le gouffre aux chimères - la critique du film

Résumé : Le journaliste Charles Tatum (Kirk Douglas) arrive à Albuquerque au Nouveau Mexique remorqué par une dépanneuse et sans un sou. Il débarque en fanfare au "Sun Bulletin" et exige de voir le patron Jacob Q. Boot (Porter Hall) pour se faire embaucher. Colérique, menteur, tricheur, recherchant le scoop à tout prix, et de plus alcoolique, il s’est fait remercié de tous les journaux pour lesquels il a travaillé...

Notre avis : Billy Wilder, qui alternait comédies et drames, est resté célèbre pour les comédies surtout, en raison de la présence de Marilyn Monroe dans deux d’entre elles. C’est pourtant bien réduire l’importance de l’œuvre de ce cinéaste incontournable du XXème siècle. Héritier cinématographique d’Ernst Lubitsch, il est comme lui un émigré d’Europe centrale : Lubitsch, originaire d’Allemagne, appelé par Hollywood en 1923, n’est jamais revenu ; Wilder, d’origine polonaise, a fui le nazisme en 1933, et après un unique film réalisé en France, ne travaillera plus qu’aux États-Unis. D’abord scénariste à Hollywood, il va mettre en scène ses propres films à partir de 1942, allant de réussite en réussite pendant près de quarante ans, dans presque tous les registres.

Avec ce film, le réalisateur choisit le genre de l’investigation, et montre un personnage d’un cynisme incroyable. Son héros, ou plutôt antihéros, est un journaliste de la pire espèce qui, sûr de lui, ne recule devant aucune bassesse pour arriver à ses fins. Croyant avoir trouvé le scoop qui devrait émouvoir l’Amérique toute entière, avec un culot et une morgue sans équivalent, il va faire faire durer l’intervention des secours, afin d’accroître le suspense et surtout le tirage de son journal.

Ce long-métrage dénonçait (déjà), avec une rare violence, les méfaits de la presse à sensations qui n’hésite pas à fabriquer ou détourner des informations pour faire vendre du papier. La dimension sarcastique du récit est largement mise en valeur par des dialogues ciselés et mordants.

Le choix de Kirk Douglas pour le rôle principal est une idée de génie : massif, impressionnant, mâchoires carrées et sourire carnassier, il est l’acteur idéal pour jouer cet ambitieux antipathique sans scrupules.

Billy Wilder, qui venait l’année précédente de réaliser Boulevard du crépuscule ("Sunset boulevard"), rien de moins, prouve une fois de plus son talent d’une manière éblouissante.