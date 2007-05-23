Critique

Le scaphandre et le papillon - Julian Schnabel - critique

Le 16 octobre 2025

  Soni 11 juillet 2007
    Le scaphandre et le papillon - Julian Schnabel - critique

    Cligner une fois pour dire « oui », deux fois pour dire « non » ; c’est ainsi que Jean Dominique Bauby communiquera avec les siens et les employés de l’hôpital de Berk après son accident vasculaire cérébral, le 8 décembre 1995. Atteint du syndrome d’enfermement, le « locked-in syndrome », il découvrira dès son réveil post-coma qu’il est totalement conscient mais qu’il ne peut ni parler ni bouger excepté son œil gauche. Celui-ci sera son propre papillon avec le monde extérieur qui lui permettra de se libérer de son scaphandre.

    Curieuse destinée que celle d’un rédacteur en chef du magazine Elle, passionné de littérature et de voyages et qui envisageait l’écriture d’un roman inspiré du Comte de Montecristo dans lequel Dumas faisait déjà référence au Syndrome d’enfermement. Le personnage du Noirtier de Villefort et son propre sort ne semblent alors à ses yeux que former un seul être : un emmuré vivant. Une ambition trop grande qui finit par être punie ? a-t-il songé le journaliste pendant ces longues heures de souffrances mais qui ont donné lieu par la suite à une mémorisation de mots et de phrases d’un livre dont jamais il n’aurait pu penser être l’auteur.

    Son livre, dicté lettre par lettre grâce au battement de sa paupière est son dernier souffle mais aussi un hommage à sa propre vie qui a inspiré le réalisateur-peintre Julian Schnabel et qui réalise ici son troisième long métrage. Attiré par l’art du portrait et d’hommes hors du commun comme le peintre Basquiat ou l’écrivain cubain Reinaldo Arenas, Schnabel prend un risque majeur dans cette adaptation à savoir la fidélité du témoignage de Jean Dominique Bauby.

    Le jeu de caméra subjectif avec lequel nous entrevoyons difficilement ce que l’œil de Jean Dominique Bauby tentait en vain de discerner, les flash back et la voix off de Mathieu Almaric sont une belle mise en scène du réalisateur qui réussit dans l’ensemble à ne pas instrumentaliser avec excès ces artifices. Jean Dominique Bauby y apparaît alors tout comme dans son roman, en un homme sensible, intelligent, drôle et fort. Le regard plastique de Schnabel fait également de son héros un être emprisonné, handicapé de la parole mais paradoxalement, extrêmement communicatif avec les autres. Une image trouble, des miroirs, des gros plans, de longs silences et des acteurs penchés sur le malade et indirectement sur nous, spectateurs sont autant de mouvements de la caméra pour mieux comprendre les derniers instants du journaliste. Des lettres et encore les mêmes lettres récitées machinalement E S A R I N T U....tout au long du film forment un écho troublant pour chaque spectateur qui ne peut que partager avec Jean Dominique Bauby ses efforts surhumains pour accomplir un tel livre.

    On y voit, néanmoins dans cette adaptation, un style plus personnel partagé entre l’écriture fidèle du roman et une liberté créatrice. Des scènes de rêves trop nombreuses répondant à un besoin d’évasion propre au papillon finissent par s’éloigner des vrais rêves racontés dans le récit de l’auteur. Défilent alors de nombreux paysages ressemblant étrangement à des reportages télévisés ou autres scènes inutiles d’imagination débordante dans lesquelles Mathieu Almaric mange gloutonnement des fruits de mer et embrasse goulûment sa douce assistante (Anne Consigny). Il est aussi séduit par l’Impératrice Eugénie (Emma de Caunes), un fantôme qui hante les couloirs de l’hôpital de Berk mais qui pourtant dans son roman se contente de passer sa main dans les cheveux de Jean Do. et de partager son fou rire nerveux. La simplicité et le sens esthétique de Schnabel font que les relations angoissantes et douloureuses du départ se meuvent en rapports sensuels, pleins de vie et de désirs. L’intensité donnée par les acteurs ne rend pas pour autant ce film pathétique qui fait souvent résonner des chansons de rock ou de chansonnettes emportant le spectateur troublé vers d’autres émotions. C’est un film vrai et pudique à la fois tout comme les comédiens qui y jouent. Les femmes, à la fois divinisées et réelles sont très justement interprétées par Marie Josée Creuze et Emmanuel Seignier ; les hommes plus discrets dans ce film Patrick Chenais, Max Von Sydow, Jean-Pierre Cassel, reflètent la complexité des rapports humains : patient/docteur ; homme/femme ; père/fils et prêtre/ croyant. La sobriété des rapports qui lient les personnages était nécessaire pour évoquer le choix des mots du dernier éditorial de Jean Dominique Bauby. Ce sont précisément ces mots qui donneraient la réponse à la dernière question de son récit : « y- a-t-il dans ce cosmos des clefs pour déverrouiller mon scaphandre ? ».
  Norman06 26 avril 2009
    Le scaphandre et le papillon - Julian Schnabel - critique

    Œuvre pesante, aux effets de mise en scène appuyés. La mièvrerie des dialogues et la grandiloquence du propos sont gênantes. Les amateurs de mélo médical apprécieront toutefois.
