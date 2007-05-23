Le scaphandre et le papillon - Julian Schnabel - critique

Résumé : Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bauby, journaliste et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le "locked-in syndrome", il ne pouvait plus bouger, parler ni même respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un œil bouge. Cet œil devient son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. Il cligne une fois pour dire "oui", deux fois pour dire "non". Avec son œil, il arrête l’attention de son visiteur sur les lettres de l’alphabet qu’on lui dicte et forme des mots, des phrases, des pages entières... Avec son œil, il écrit ce livre, Le Scaphandre et le papillon, dont chaque matin pendant des semaines, il a mémorisé les phrases avant de les dicter...

Critique : C ( un clignement d’œil) H ( idem)...E...F...D...O...chef-d’œuvre !

L’atypique Julian Schnabel n’a pas attendu que le biopic soit à la mode pour mettre en scène son troisième film. En effet, Basquiat retraçait la vie de ce peintre d’origine haïtienne et Avant la nuit, celle de l’écrivain cubain Reinaldo Arenas. Pour celui-ci, il adapte le roman de Jean-Dominique Bauby, ancien directeur du magazine "Elle", victime du locked-in syndrome (paralysie totale exceptée des paupières). C’est par le battement des cils qu’il a pu l’écrire (il est mort quelques jours après sa parution). Bien évidemment, Schnabel prenait des risques en s’attaquant à pareil sujet. Pourtant, il réussit un film magistral (et le mot est encore faible, d’ailleurs aucun mot ne peut traduire le choc que cette œuvre procure). Chaque battement qui passe est un émerveillement tant sensoriel qu’humain. Les trouvailles visuelles de cet artiste sont abasourdissantes. Il est vrai qu’on comprend mieux quand on sait que c’est aussi un grand peintre (ses tableaux sont exposés dans les plus grands musées du monde). Un des coups de génie de ce poète est d’avoir soudé l’unique œil de son héros et le sien, en tant que cinéaste visionnaire. Pendant un long moment, Jean-Dominique Bauby est la caméra. Cela permet, comme dans Elephant Man de Lynch, de mieux se préparer psychologiquement avant d’affronter l’horreur (logique dans notre société où tout se base sur l’apparence), mais aussi de ressentir de l’empathie. Une autre grande force du Scaphandre et le papillon est d’avoir réuni tant de comédiens prestigieux et attachants autour de Mathieu Amalric (toujours égal à lui-même). Max von Sydow (l’acteur fétiche d’Ingmar Bergman) est bouleversant dans le rôle du père de Jean-Dominique ; Jean-Pierre Cassel (à qui entre autres le film est dédié) qui joue le rôle d’un curé et qu’on retrouve tenant un commerce religieux à Lourdes (le propos acerbe sur la religion est évident). Et que dire de toutes ces actrices plus belles les unes que les autres ; par leur présence, ces femmes (certaines font encore fantasmer ce Don Juan révolu) représentent la vie qu’elles engendrent, mais aussi qu’elles aident à quitter plus sereinement. Ce chef-d’œuvre est un hymne à la vie. Le seul défaut qu’on pourrait lui imputer est d’en faire trop (mais finalement n’est-ce pas la meilleure métaphore de ce qu’est la vie ?) Ne passez pas à côté de cet écrin !