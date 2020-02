Les Amants passagers - la critique du film

Résumé : Au départ de Madrid, un avion doit décoller pour Mexico. Un technicien (Antonio Banderas) qui travaille sous l’avion fait de l’oeil à une bagagiste (Pénélope Cruz) qui conduit un tracteur à bagages. Troublée, elle tombe et renverse le contenu de son tracteur sur un autre bagagiste. Le technicien se précipite, la relève et l’embrasse, c’est sa femme et elle lui annonce qu’elle est enceinte. L’autre bagagiste légèrement blessé n’a de cesse que de retrouver son portable tombé de sa poche.

Notre avis : Après un petit préambule en forme de clin d’œil, on ne reverra plus les personnages du début, et à part l’épisode du viaduc, on ne sortira plus de l’avion. Avion qui figure un monde à part, un monde de fous on ne peut plus à la mode Almodóvar : l’aéronef connaît en fait une avarie et doit se poser au plus vite. En attendant, il tourne en rond dans l’indifférence générale ! Les pilotes et les stewards sont gays ou bi et ne pensent qu’à ça, ils ne respectent rien des consignes aériennes. Ils ont drogué les passagers de la classe économique pour être tranquilles, boivent et assouvissent leur libido. Les passagers ne sont pas beaucoup plus conformes : une voyante veut perdre sa virginité, une prostituée de luxe se croit poursuivie, un banquier s’avère véreux, un comédien multiplie les conquêtes, un couple de jeunes mariés dort, et un tueur à gages éprouve des scrupules.

Secouez le tout et vous obtenez un film complètement loufoque, déjanté et agrémenté à la sauce Almodóvar très relevée. Il n’est quasiment question que de sexe tout le long du film : mais d’un sexe gai, libéré et tonique.

Le clou du long métrage est une danse improvisée par les trois stewards qui ne manque pas de sel. Sur "I’m so exited" des Pointer Sisters, ils se livrent à une chorégraphie impeccable et très drôle.

Les Amants passagers se situe au milieu d’œuvres sombres, toujours flamboyantes mais sobres. Pedro Almodovar fait un pied de nez clownesque à la crise, avec cette comédie totalement iconoclaste, qui rappelle par certains côtés les films de ses débuts.

Cette réalisation, mineure dans le parcours de Pedro Almodóvar, ne sera pas au goût de tous. Mais si on la prend comme une pantalonnade sans conséquence, on peut s’amuser des frasques d’un grand cinéaste qui, pour une fois, est complètement en roue libre.