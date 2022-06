Les chansons d’amour - la critique

Résumé : Toutes les chansons d’amour racontent la même histoire : "Il y a trop de gens qui t’aiment"... "Je ne pourrais jamais vivre sans toi"... "Sorry Angel". Les chansons d’amour raconte aussi cette histoire-là.

Critique : Cinéaste inégal mais attachant, Christophe Honoré semble depuis Dans Paris se spécialiser dans les petites chroniques parisiennes recroquevillées sur elles-mêmes où un Antoine Doinel dandy des temps modernes (Louis Garrel) ravive l’esprit de la Nouvelle Vague et doit faire face à son égoïsme et

ses choix existentiels. À travers des chassés-croisés amoureux, Honoré opte pour la désincarnation du jeu des acteurs (d’où absence de dramatisation et d’émotion) et propose des considérations sur l’amour, la mort et la vie dans un Paris grouillant. Quand il est très inspiré, il parvient à causer de choses graves et profondes en faisant mine d’être frivole et superficiel. Manière comme une autre de concevoir l’existence décalée.

Malheureusement, son dernier métrage, Les chansons d’amour, ressemble à une drôle d’histoire d’amour triste qui n’en finit plus de durer. Au-delà des affinités électives, des modifications bienvenues (plus d’apartés face caméra, merci bien) et des fantômes encombrants qui envahissent la texture du récit, Christophe Honoré construit une histoire obsolète, aussi passionnante qu’une sitcom acidulée politiquement correcte, qui aligne des vignettes clichés dans un grand esprit bobo parisianiste du genre irritant. Sa présence à Cannes demeure une énigme (peut-être pour rattraper les coups de Ma mère, refusé en compétition officielle et Dans Paris, meilleur bouche à oreille de l’an passé à la Quinzaine des réalisateurs ?).