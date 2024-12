Les Femmes au balcon - Noémie Merlant - critique

Résumé : Trois femmes, dans un appartement à Marseille en pleine canicule. En face, leur mystérieux voisin, objet de tous les fantasmes. Elles se retrouvent coincées dans une affaire terrifiante et délirante avec comme seule quête, leur liberté.

Critique : Depuis qu’elle a ébloui les cinéphiles du monde entier grâce à sa performance magistrale dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (2019), Noémie Merlant s’est construite une filmographie des plus solides, se prêtant aussi bien au drame qu’à la comédie et collaborant avec des auteurs aussi variés qu’André Téchiné (Les Âmes sœurs), Todd Field (Tár), Audrey Diwan (Emmanuelle), Louis Garrel (L’Innocent), ou le duo Éric Toledano/Olivier Nakache (Une année difficile).

En 2021, la comédienne se lançait dans la réalisation d’un premier long métrage solaire, Mi iubita, mon amour, qui révélait son audace et sa soif de liberté.

© 2024 Nord Ouest Films, France 2 Cinéma. Tous droits réservés.

Avec son deuxième film, Les Femmes au balcon, Noémie Merlant confirme son réel talent pour raconter des histoires pleines de sororité, auxquelles elle apporte une modernité exaltante, en déconstruisant le cliché de l’image de la femme parfaite fantasmée par le patriarcat. Elle propose ainsi des personnages féminins authentiques et décomplexés, dans un récit mené tambour battant, servi par une esthétique soignée et élégante.

La réalisatrice semble prendre un malin plaisir à mélanger savamment des genres et des univers très variés, de celui lumineux et coloré de Pedro Almodóvar à celui tendu et oppressant d’Alfred Hitchcock, en passant aussi par celui dérangeant et glaçant de Dario Argento, ou encore celui violent et sanglant de Park Chan-wook. Ici, humour, horreur, fantaisie et fantastique se côtoient habilement et se savourent délicieusement.

© 2024 Nord Ouest Films, France 2 Cinéma. Tous droits réservés.

En somme, avec Les Femmes au balcon, Noémie Merlant filme avec grâce des femmes d’aujourd’hui, affirmées, libres, fortes et fragiles à la fois, mais toujours fonceuses, incarnées avec brio par Souheila Yacoub, Sanda Codreanu et elle-même.

Elle signe une œuvre aussi jouissive que nécessaire, et qui fera date. Cela ne fait aucun doute : une grande cinéaste est née. Assurément !