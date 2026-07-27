Les fleurs du soleil - Vittorio De Sica - critique

Résumé : Seconde Guerre mondiale. Giovanna (Sophia Loren) et Antonio se rencontrent alors que ce dernier doit être incorporé. Leur mariage va permettre de retarder son départ de quelques jours.

Critique : Au moment de son départ, Antonio prétend la folie et se fait interner. Mais le subterfuge est découvert, et Antonio est alors envoyé sur le front de l’Est. Toute la partie qui précède son départ pour la guerre est traitée sur le ton de la comédie. Les déboires tragi-comiques du couple semblent écrits pour masquer l’angoisse de la séparation. Très vite, Giovanna ne reçoit plus de nouvelles et, à la fin de la guerre, Antonio est considéré comme disparu. Ne pouvant se résoudre à cette perte, elle décide, après quelques années, d’effectuer le voyage en URSS. Le récit oscille alors entre le drame terrible de la séparation et le mélodrame souligné par la référence aux tournesols, ces fleurs du soleil.

Le film, qui hésite parfois sur le ton à adopter et souffre de quelques longueurs, trouve néanmoins un certain équilibre grâce aux prestations très justes du couple Sophia Loren/Marcello Mastroianni, que Vittorio De Sica réunissait pour la troisième fois après les réussis Hier, aujourd’hui et demain (Ieri, oggi, domani, 1963) et Mariage à l’italienne (Matrimonio all’italiana, 1964). Les deux acteurs, qui ont quatorze films en commun, se retrouveront encore à deux reprises, mais sans De Sica : la même année dans La femme du prêtre (La moglie del prete) de Dino Risi, puis en 1977 dans le magnifique Une journée particulière (Una giornata particolare) d’Ettore Scola.