Les horizons perdus - Frank Capra - critique

Résumé : 1935 : Robert Conway (Ronald Colman), diplomate britannique, organise le rapatriement de ses compatriotes par pont aérien, alors qu’une révolution éclate en Chine. Lui-même est passager du dernier avion avec son frère George (John Howard) et trois autres personnes (Edward Everett Horton, Isabel Jewell et Thomas Mitchell). Mais alors qu’ils devrait voler vers Shangai, l’appareil se dirige vers le mont Tibet. Peu de temps après avoir compris qu’ils ont été détournés, l’avion s’écrase dans la montagne.

Critique : Dans un contexte de diverses menaces mondiales de guerre, Frank Capra décide d’adapter le roman utopiste et éponyme de James Hilton.

Le début du film se déroule dans un contexte tout à fait réaliste : les Anglais, guidés par leurs compatriotes basés à Shanghai, évacuent dans la confusion et la bousculade. Heureusement, Robert Conway, diplomate, coordonne les opérations avec un sang-froid exemplaire.

Dans le dernier avion à partir où il se trouve, on découvre la personnalité des différents protagonistes : outre le diplomate et George, son frère impulsif qui travaille avec lui, se trouvent un financier véreux, une femme condamnée par la maladie et un paléontologue distrait.

Ce groupe hétéroclite, voué à une mort certaine, va être sauvé par des moines qui vont les conduire à Shangri-La, une vallée idéale faite d’abondance et de sérénité.

A partir de là, le récit bascule dans un conte moderne beaucoup moins convaincant. D’ailleurs, pour glisser de l’un à l’autre, le cinéaste ne s’est pas embarrassé de prouesses techniques, passant d’un plan de montagne enneigée directement à un autre, présentant une vallée inondée de soleil ! Les protagonistes, accueillis avec beaucoup d’égards, vont passer leur temps à tergiverser pour savoir s’ils doivent tenter de retrouver "leur" civilisation ou rester dans cette sorte d’Eden où ils ne se trouvent pas si mal, d’autant plus qu’autour d’eux, on semble ne pas vieillir.

Autant la première partie est intéressante, notamment grâce aux joutes verbales entre le personnage interprété par Thomas Mitchell, sans gêne et curieux, et celui joué par Edward Everett Horton, très british en scientifique tête en l’air, autant la seconde est invraisemblable, surtout très bavarde et trop longue. De plus, les personnages féminins sont plutôt faibles et Ronald Colman ne semble guère à son aise.

Il est à noter qu’il n’existe pas de version complète du film. Il manque plusieurs minutes remplacées à plusieurs reprises par des photographies de plateau et des voix off.

Ce long métrage, différent et plus médiocre que les autres productions du cinéaste, reçut néanmoins deux Oscars en 1938 pour la direction artistique et le montage.