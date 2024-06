Les violons du bal - Michel Drach - critique

Résumé : Le cinéaste Michel Drach nourrit un projet ambitieux : réaliser un film sur son enfance pendant l’Occupation. Encore faut-il trouver un producteur susceptible de financer cette œuvre. La chose s’annonce difficile. Le sujet risque, paraît-il, de rebuter le grand public. Mais Drach n’est pas du genre à se décourager. Parallèlement à ses démarches, il se souvient de sa jeunesse : Paris, 1940. Juifs, Michel et sa famille sont contraints de fuir la capitale, tombée aux mains des Allemands…

Critique : Réalisateur ayant oscillé entre le cinéma d’auteur (Élise ou la vraie vie, 1970) et une démarche plus commerciale, Michel Drach concilia ces deux tendances avec ce film autobiographique. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 1974, Les violons du bal fut primé par le biais de son interprète, Marie-José Nat, par ailleurs épouse du cinéaste. C’est que Les violons du bal est un film de famille. Michel Drach a d’abord voulu raconter son enfance douloureuse pendant l’Occupation. Tout avait commencé lorsque, dans la cour de récréation, un petit camarade d’école lui demande s’il est juif. Le garçonnet n’en sait rien et se confie à sa mère et sa grand-mère (Gabrielle Doulcet), qui lui confirment l’évidence. La série de galères qui s’abat ensuite sur les siens révèle la nécessité de se cacher puis de fuir en Suisse. En parallèle à ce récit (en couleurs) se déroule une période contemporaine (filmée en noir en blanc), dans laquelle Michel Drach joue son propre rôle et tente de convaincre les producteurs de financer son film. Cette mise en abyme est accentuée avec le casting, puisque Marie-José Nat incarne elle aussi... elle-même, avant d’interpréter la mère de Michel... Quant à ce dernier, il est joué pour les scènes du passé par leur propre fils, David.

Les violons du bal ne manque ni de sincérité, ni d’intensité dramatique, ni d’efficacité. Le savoir-faire du réalisateur se ressent en particulier dans les séquences finales, qui montrent la famille tenter de franchir la frontière en compagnie d’un passeur (Paul Le Person) plus ou moins bienveillant. Autrement, l’œuvre présente une facture un peu trop télévisuelle, et il n’est pas surprenant que le film ait été coproduit par l’ORTF, tant il correspond aux canons de ce que l’on ne nommait pas encore le prime time. Sans doute conscient des limites d’un scénario émouvant mais convenu, Michel Drach a greffé la partie où il se filme adulte, et qui recèle des maladresses, notamment lorsque le réalisateur (par la suite incarné par Jean-Louis Trintignant) vient en aide à un étudiant contestataire en fuite (Christian Rist), lequel ressemble comme deux gouttes d’eau au grand frère de sa jeunesse. On aura compris que cette volonté d’établir une distance par un « film dans le film » n’apporte pas grand-chose. Il faut par ailleurs souligner qu’avec la même trame, le cinéma nous a proposé des films bien plus aboutis sur cette période noire de l’Histoire, du Dernier métro de Truffaut au Pianiste de Polanski, en passant par Au revoir les enfants de Louis Malle. En dépit de ces réserves, Les violons du bal est un film attachant. Il a bénéficié en 2014 d’une restauration effectuée par le laboratoire Silberway Media.