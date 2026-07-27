Critique

CINÉMA

Lydia et le vaisseau des tempêtes - Nancy Florence Savard, Philippe Arseneau Bussières, Émilie Rosas - critique

Le 27 juillet 2026

Un film d’animation original qui emprunte l’univers des contes et des légendes pour bercer l’imaginaire des enfants et de leurs parents.

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