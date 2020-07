M le Maudit - la critique

Résumé : Un tueur psychopathe qui s’en prend aux enfants sème la terreur. La police mène l’enquête mais débouche vite sur une impasse. La pègre, lasse de voir les policiers errer dans ses zones, décide de traquer le tueur qui multiplie les fausses pistes et les crimes immondes.

Critique : De nos jours, on a tellement l’habitude de voir des pétards mouillés estampillés "chefs-d’œuvre" que ce qualificatif est devenu soit rébarbatif, soit galvaudé. Peu importe de toute façon : M le Maudit est au-dessus de cette simple étiquette. Après avoir signé quelques perles du cinéma allemand dont un policier nerveux (Mabuse, le joueur), une saga épique chatoyante (Les Nibelungen) et une merveille de science-fiction (Metropolis), Fritz Lang réalise avec M le Maudit son premier film parlant.

La première scène où une mère attend son enfant est un modèle d’angoisse sourde, en même temps qu’une magistrale démonstration des vertus de l’ellipse et de son pouvoir évocateur. Elle est à l’aune d’un film qui bannit le spectaculaire (il n’y a pas de suspense concernant l’identité du tueur) et préfère créer une ambiance à l’horreur exponentielle où le danger s’accroît au fil des jours et provoque la paranoïa des habitants. L’enquête des policiers piétine même si ces derniers ont recours à des méthodes sophistiquées et scientifiques afin de démasquer le tueur, comme par exemple un système d’empreintes digitales. Le cinéaste ne laisse rien au hasard, quitte à parsemer son récit de détails aussi minuscules que nécessaires.

Les personnages, dont les réactions sont très crédibles et souvent inquiétantes, témoignent de la détermination du cinéaste à imposer une ambiance urbaine. Aux antipodes des codes de l’expressionnisme, le long métrage est ancré dans un réalisme glauque qui, en filigrane, dessine l’inquiétude d’un pays en panne de lui-même. Foisonnant de qualités aussi diverses qu’indiscutables, ce grand film sur la justice expéditive impressionne. L’impact est fort et les effets, durables voire même irréversibles. Une simple vision de ce film marque au fer rouge. Mais une seconde s’impose, pour constater l’extrême robustesse de l’intrigue et la puissance ineffable de la mise en scène. Dire qu’on adore ce film relève de la litote.