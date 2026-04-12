Macbeth - Roman Polanski - critique

Le 12 avril 2026
Après le succès de Rosemary’s Baby, le surdoué Roman Polanski n’a pas complétement convaincu avec sa version rajeunie du Macbeth de Shakespeare.
- Réalisateur : Roman Polanski
- Acteurs : Francesca Annis , Jon Finch, Martin Shaw, Terence Bayler, John Stride, Stephen Chase
- Genre : Drame, Historique
- Nationalité : Américain, Britannique
- Distributeur : Warner Columbia Film
- Durée : 2h20mn
- Titre original : The Tragedy of Macbeth
- Date de sortie : 26 mai 1972
- Voir le dossier : Shakespeare au cinéma
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Résumé : Deux proches de Duncan, le roi d’Écosse (Nicholas Selby), Macbeth (Jon Finch) et Banquo (Martin Shaw), reviennent victorieux de la guerre. Sur le retour, ils vont croiser trois sorcières qui vont leur faire de précises prédictions.
Critique : Après Orson Welles et sa version très stylisée tournée en noir et blanc en 1948, Roman Polanski, tenté par Shakespeare depuis un moment, propose sa version en couleurs et d’un réalisme assez violent.
Étonnamment produit par le milliardaire Hugh Hefner, le propriétaire du magazine Playboy, ce film, tourné loin de Hollywood (en Grande-Bretagne), a permis au cinéaste de s’éloigner de l’emballement médiatique à charge qui a suivi le meurtre, aussi cruel que spectaculaire, de son épouse, l’actrice Sharon Tate.
- Copyright Caliban Films/Playboy Productions
Si le film ne manque pas de qualités, décors, costumes, souplesse de la mise en scène, il ne parvient pourtant pas totalement à convaincre. L’histoire particulièrement sombre n’est pas suffisamment portée par sa distribution, composée d’acteurs peu charismatiques et inconnus du grand public pour la majorité. Ce choix de jeunes comédiens et de visages nouveaux, en opposition aux précédentes adaptations, était intéressant et délibéré, mais ne s’est pas avéré payant.
On peine aussi à comprendre la dégradation mentale si rapide de Macbeth qui tourne à la paranoïa et va le conduire à se débarrasser de tout son entourage. Le rôle de Lady Macbeth, essentiel dans la pièce, est ici quelque peu sacrifié.
Le film a été un échec critique et public cuisant. La réalisation suivante de Polanski Quoi ? (Che ? 1972), tourné en Italie avec Marcello Mastroianni et Sydne, Rome n’aura guère plus de succès... Celui-ci reviendra, et de belle manière en 1974 avec Chinatown.
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