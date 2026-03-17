Rosemary’s Baby - Roman Polanski - critique

Résumé : New York. Le couple Woodhouse, Rosemary (Mia Farrow) et Guy (John Cassavetes) s’installe dans la célèbre maison Bramford au cœur de Manhattan. Leur appartement, plutôt vieillot va nécessiter quelques travaux.

Critique : Alors que Guy, comédien, peine à trouver des rôles de théâtre intéressants, se contentant de la télévision et de publicités, Rosemary, dans une certaine insouciance, se plaît à décorer son nouveau domicile. Très vite, elle va être approchée par un couple de voisins âgés, les Castevet (Ruth Gordon et Sidney Blackmer), aussi prévenants qu’inquiétants... et un peu envahissants.

Le jeune cinéaste polonais Roman Polanski, après un passage en Grande-Bretagne, réalisait là son premier film de production totalement américaine. Adaptant le roman éponyme d’Ira Levin, il va viser juste avec une histoire ancrée dans une réalité contemporaine ordinaire, qui va flirter crescendo avec le fantastique : Guy, comédien frustré, est aux petits soins pour la douce Rosemary et tous deux rêvent d’avoir un bébé. Tout commence donc comme une chronique familiale quand d’infimes éléments vont alerter le spectateur. Et puis, les rapports, pourtant a priori normaux avec les voisins, vont vite avoir quelque chose de bizarre et malaisant. Rosemary, enceinte après un rêve étrange, va se sentir de plus en plus étouffée par son entourage, Guy inclus.

La distribution impeccable est dominée par Mia Farrow, alors en début de carrière, qui incarne Rosemary, fragile, souvent seule et rongée par le doute dès les premières images. John Cassavetes, élégant et un peu distant, la formidable Ruth Gordon (Oscar 1969 de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film) et Sidney Blackmer aux costumes improbables, apportent un excellent contrepoint.

Le cinéaste retrouve un univers proche de celui de son film anglais Répulsion (1965 avec Catherine Deneuve), où il nous plonge dans un monde normal qui vire lentement à l’anormal, sans quasiment jamais rien nous montrer.

Du grand art de l’angoisse signé d’un auteur, qui s’essayera à de nombreux genres, avec souvent une réussite insolente. D’ailleurs, tout de suite après, il passera totalement à autre chose en s’attaquant à une adaptation de Macbeth de Shakespeare.

À noter que la maison Bramford n’est autre que l’hôtel Dakota, connu pour avoir hébergé de nombreuses célébrités du spectacle, et notamment John Lennon, qui y connaîtra une fin tragique.

Une suite sera tournée pour la télévision en 1976 (seule Ruth Gordon y reprend son rôle) ; 2014, une mini-série sera réalisée en France par Agniezska Holland (elle aussi d’origine polonaise) et dans laquelle on trouve, entre autres, Carole Bouquet et François Civil.