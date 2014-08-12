Critique

CINÉMA

Chinatown - Roman Polanski - critique

Le 16 mai 2026

Une des plus belles réussites du film noir rétro, remis au goût du jour par l’Hollywood des années 1970.

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Copyright Paramount Pictures/Penthouse Film International

  • Oscar Nimier 12 août 2014
    Chinatown - Roman Polanski - critique

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    Du grande taille, avec ourlets dorés, pour cinéphiles addictes. A voir toutes scéances tenante.
    100 leçons de filmage ! des lumières mom’pooovre ! Nicholson immense ! c’est simple dans la lignée de : "la soif du mal".
    Là c’est le plan séquence de fin qui tue sa race !
    Repris par mille réalisateurs, dans milles films, téléfilms et autres.
    Je me souviens avoir lu que Faye Dunaway avait été infernale de caprices durant tout le tournage, qu’elle avait dit à Nicholson, pour les baffes de la scène de dénouement, "vas y franchement" ! qu’il ne s’était pas gêné, que ça ce voit, et que ça avait fait plaisir à toute l’équipe.
    Puisque je vous dit : IMMENSE !
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