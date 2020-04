The Ghost Writer - Roman Polanski - critique

Résumé : Un jeune écrivain anglais est contacté pour une proposition financièrement alléchante : devenir le nègre du Premier ministre à la retraite, Adam Lang, pour l’écriture de ses mémoires. Après avoir accepté, il se rend aux États-Unis, sur une île aride où Lang s’isole. Le travail commence, mais l’écrivain apprend que son prédécesseur est mort dans des circonstances étranges...

Critique : The Ghost Writer se situe dans la filmographie de Roman Polanski entre Oliver Twist, adaptation de Dickens réputée mineure, et Carnage, réjouissante transposition d’une pièce de Yamina Reza. Si le film marquait le grand retour de Polanski, il n’en demeure pas moins comme une œuvre qui doit beaucoup à son coscénariste Robert Harris. Ce dernier est l’auteur du roman (« L’Homme de l’ombre », 2007) qui constitue le matériau initial du métrage. Journaliste politique anglais chevronné, Harris s’est intéressé aux parcours de Tony Blair, ex-Premier ministre britannique, et son épouse Cherie Blair. Sans être cités explicitement dans le roman ou le film, les deux ont visiblement inspiré les personnages d’Adam (Pierce Brosnan) et Ruth Lang (Olivia Williams). La responsabilité de Blair dans l’engagement en Irak, ou ses liens étroits avec la diplomatie américaine, sont à l’origine des situations évoquées dans le scénario. Pourtant, The Ghost Writer n’est pas vraiment un film politique à la Pakula ou Oliver Stone, mais avant tout un thriller percutant, épuré et glaçant, qui porte la griffe de son réalisateur, tant au niveau de la thématique que du récit.

Sans mener directement une enquête policière comme l’avait fait Jack Gittes (Nicholson) dans Chinatown, le « nègre » incarné par Ewan McGregor se voit contraint d’endosser le costume d’un détective amateur, à l’instar du cardiologue de Frantic. Persuadé d’être en danger dans un environnement a priori normatif et sécurisé, il se retrouve dans une situation analogue à celle du Trelkovsky dans Le Locataire. Et s’il n’atteint pas son degré de paranoïa, les moments forts du récit surgissent quand le protagoniste, en apparence sain et intègre, apparaît comme un homme potentiellement névrosé. Enfin, comme le colonel Picquart de J’accuse, son souci de connaître la vérité lui attire l’hostilité des plus hautes sphères politiques. Quant à la figure d’Adam Lang, rattrapé par son passé, et objet de haine de la part de manifestants professant des accusations, fondées ou infondées, à son égard, on peut y voir une projection de Polanski lui-même. Rappelons à ce sujet que le réalisateur a supervisé les dernières étapes du montage depuis sa cellule de prison, après avoir été arrêté en Suisse, conséquence d’une vieille affaire judiciaire aux États-Unis. Un tribunal devait prononcer plus tard sa relaxe ; mais déjà en 2010, l’« affaire Polanski » éclipsait, à un degré certes moins élevé qu’en 2019, le sujet passionnant de son film.

Pour ce qui est de la mise en scène, on appréciera le brio dans l’art de distiller le suspense avec une économie de moyens (l’escapade en vélo sur l’île, la traque dans le ferry, le dénouement dans la maison d’édition), Polanski se montrant un digne héritier de Hitchcock. On regrettera juste quelques invraisemblances dans la narration, comme la facilité avec laquelle le héros découvre en quelques minutes sur Google des informations que les services secrets mettent des années à avoir… Mais n’était-ce pas là aussi une convention hitchcockienne ? Comme souvent chez Polanski, le casting est impeccable. Ewan McGregor trouvait son plus beau rôle depuis Trainspotting et The Pillow Book, quand Pierce Brosnan composait un personnage bien plus nuancé et ambigu que ses James Bond. Les seconds rôles assurent le job avec classe, tels Kim Cattrall en assistante dévouée, Tom Wilkinson en universitaire véreux, ou Eli Wallach, toujours en forme dans l’un de ses dernières apparitions à l’écran. The Ghost Writter fut un succès en salle et remporta de nombreux prix, dont l’Ours d’argent au Festival de Berlin et le César du meilleur réalisateur.