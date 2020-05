Madame Bovary - Claude Chabrol - critique

Résumé : Emma, fille de paysan, épouse un officier de santé. Idéaliste et romanesque, elle perd rapidement ses illusions de bonheur face à la grossiereté des petits bourgeois normands. Elle devient la maîtresse d’un gentilhomme du voisinage qui l’abandonne, puis d’un clerc de notaire.

Critique : Flaubert et Chabrol étaient finalement faits pour se rencontrer. A deux époques différentes, leurs productions communient dans une même haine de la médiocrité bourgeoise et dans une manière sarcastique de débusquer, à travers la peinture de certaines mœurs provinciales, les habitus d’une classe qui se ment à elle-même. Mais les noces tournent court, parce que le réalisateur, cette fois dans ses petits souliers, semble complètement écrasé par l’angoisse d’adapter un chef-d’œuvre.

Du coup, comme un bon élève attaché à produire une bonne copie, il ne prend aucun risque, se contente d’une transposition complètement illustrative, où les comédiens tentent maladroitement d’incarner les personnages, engoncés dans leurs costumes, récitant d’une manière très scolaire des dialogues tout droit sortis d’un vieux Lagarde et Michard. Dans le rôle-titre, Isabelle Huppert fait ce qu’elle peut, mais le naturel ordinaire de son jeu se trouve corseté par des étapes obligées, qui sont autant d’extraits qu’on feuillette sur écran : l’étourdissement festif au château de la Vaubyessard, la rencontre du plastronneur Rodolphe (qu’interprète platement Christophe Malavoy) ou celle du timide Léon (qui sied mieux à Lucas Belvaux), la scène des comices agricoles, l’agonie au goût d’arsenic, la mort. Les seconds rôles n’ont pas plus de consistance, en particulier Jean Yanne qui recycle son personnage de bourru vaguement désabusé, trahissant l’autosatisfaction éhontée du stupide Homais. Seul Jean-François Balmer parvient à trouver une sorte de degré zéro de l’interprétation, pour camper le pauvre Charles et sa conversation "plate comme un trottoir de rue".

Cette adaptation, aussi médiocre que celle de Jean Renoir, plus mauvaise que celle de Minnelli, montre bien qu’il existe une "malédiction Flaubert", auteur sur lequel achoppent tant de translations cinématographiques : on en déduit tout simplement que le travail de l’écrivain, sa manière souvent concise de traduire un sentiment, d’écorcher un personnage, d’évoquer une situation, la confusion des voix narratives que recherche l’usage répété du fameux discours indirect libre, en somme cette extraordinaire efficacité qui modèle si agréablement la matière même d’un genre, ne peuvent avoir d’équivalent cinématographique, non pas parce que le talent d’un auteur de livres serait supérieur à celui d’un(e) cinéaste, mais parce que le style de Madame Bovary témoigne d’une spécificité intrinsèque de l’écriture littéraire, lorsque celle-ci s’incarne dans la densité d’une forme.

A moins de prendre d’énormes libertés et de tordre le cou à ce Gustave envahissant, écrasant comme peut l’être un monument, on se condamne à l’échec. A la fin du roman, décrivant l’autopsie de Charles pratiquée par le docteur, le narrateur résume : "Il ouvrit et ne trouva rien". Bon courage à celui ou celle qui réussira à trouver un équivalent visuel à une phrase aussi vertigineuse. Au cas où une âme cinéphile y arriverait, peut-être pourra-t-elle imaginer ce qui précède sur l’écran noir de ses nuits blanches...