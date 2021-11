Madres Paralelas - Pedro Almodóvar - critique

Résumé : Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

Critique Tout les oppose. Janis aborde la quarantaine, sa vie de photographe de mode est intense. Ana, elle, est encore mineure. Elle subit des parents séparés, une certaine solitude, quand soudain, la grossesse survient au milieu de leur existence. Ana regrette manifestement ce coup de la vie, là où son aînée se réjouit d’élever un premier enfant. Mais le scénario comme tout bon film d’Almodovar se plait à mélanger les situations et à faire de ces deux personnages féminins des héroïnes d’un destin contrarié. Elles se rencontrent dans la chambre d’une maternité et le récit s’élève alors dans une comédie espagnole où le tragique se mélange magiquement au rire.

Copyright El Deseo / Studiocanal 2021

Tout Almodovar est là, dans ce retour sur les écrans. A commencer par Madrid que seul le mythique réalisateur espagnol est capable de filmer de cette manière. La ville est d’abord un écrin de façades merveilleuses, et une série de portes et de fenêtres qui s’ouvrent et se ferment en permanence. Le cinéaste a le talent de dénicher des cafés, des coins de rue qui transforment ces récits de la vie quotidienne en des tragédies romantiques. Il y a dans cet art de filmer les rues espagnoles un parti-pris quasi théâtral. D’ailleurs, les personnages, quand ils ne sont pas comédiens, ressemblent à des divas ou des tragiques grecques. Le récit s’entortille dans des situations inédites qui, pourtant, n’entachent jamais la vraisemblance du propos. Les excès se lisent dans les costumes, les intérieurs d’appartements absolument époustouflants, où les héros se perdent dans des contradictions, des sentiments ambigus et des désirs improbables.

Copyright El Deseo / Studiocanal 2021

Bien sûr, une nouvelle fois, Almodovar parle des femmes, et à travers elles, de la maternité. Il n’en finit pas de dérouler les paysages contrariés de mères qui se débattent avec leurs amours-propres, leur désir puissant de liberté et la folie des sentiments. Deux héroïnes se livrent un combat amoureux et sensible. Il y a la grande Pénélope Cruz qui ne cesse jamais d’illuminer l’écran, et la toute jeune Milena Smit qui fait la réplique à la comédienne avec un aplomb merveilleux. Elles se guettent dans un non-dit tragique et des situations des plus improbables où leur destin bascule dans le drame. Et pourtant, elles demeurent d’une grande dignité, jusqu’au bout du récit qui succombe, et ce n’est pas rare chez Almodovar, à la brutalité du politique. A travers ces deux mères, le réalisateur parle de son pays, l’Espagne, qui se débat encore dans une filiation honteuse avec une dictature qui a maltraité ses enfants.

Copyright El Deseo / Studiocanal 2021

Voilà un grand Almodovar en ce début d’hiver. Voilà encore un film qui amène derrière le soleil des rues, la guitare de la bande originale, tout ce qui fait le pire et le meilleur de l’humanité.