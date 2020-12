Mank - David Fincher - critique

Résumé : Mank, c’est Herman Mankiewicz. Et Herman Mankiewicz, c’est ni plus ni moins l’homme à l’origine du vénéré Citizen Kane (Orson Welles, 1941). Personnage assez antipathique (sa femme Sara est la « pauvre Sara »), il accepte d’écrire ce scénario pour l’argent. Etalée sur deux époques différentes, le récit s’attache à décrire le processus de création de ce scénario, autant que le contexte hollywoodien de l’époque.

Critique : Passons les évidences. Mank est d’une beauté plastique impeccable. La réalisation classieuse de Fincher est soulignée par l’éclairage sublime d’Erik Messerschmidt (également à la photo de Mindhunter, la série de Fincher sur Netflix). La mise en scène, si elle reste sage, est tout à fait élégante, et tout l’aspect technique du film force le respect. Mais attendions-nous autre chose de Fincher ? En clair : si Mank avait été un premier long métrage, chacun aurait sans doute crié au génie. Mais le privilège des cinéastes reconnus est de susciter des attentes autrement plus élevées. Et heureusement, il y a autre chose à retirer de cette production que sa superbe plastique.

On en vient à se questionner sur le thème central du film. Hollywood ? C’est un thème, oui, mais ce n’est peut-être pas le cœur d’une réalisation. Le processus de création ? Certes, mais idem. En réalité, on touche là du doigt la grande qualité, et en même temps la limite de Mank. Son thème central, c’est le père de Fincher !

Reprenons : l’auteur de Seven réalise Mank sur un scénario écrit par son père, il y a plus de vingt ans, avant que ce dernier s’éteigne. Et tout le sens du film peut être saisi à la lumière de l’hommage qu’il lui rend. Le metteur en scène se range derrière le scénario de son géniteur, souligne l’importance du script en général grâce à l’histoire de Mank. La mise en abyme est donc agréable à suivre : le réalisateur (Fincher identifié à Orson Welles) n’est ici qu’une ombre, qui s’appuie largement sur le génie de son scénariste (Fincher senior identifié à Mank). Intéressant de la part d’un cinéaste qui a toujours transcendé ses scénarios, avec une mise en scène particulièrement identifiable et radicale. Sa sobriété sur ce film s’explique donc.

Evidemment, l’œuvre peut se lire autrement et possède un script assez consistant. On remarquera l’habileté avec laquelle on nous fait apprécier un personnage objectivement assez antipathique. L’écriture du protagoniste est en effet une belle qualité du film, renforcée par un contraste assez saisissant. Il ne se fond absolument pas dans ce petit monde hollywoodien géré par les pontes des grands studios, plus habitués à parler politique et intéressés à soutenir leur candidat à la présidentielle par des moyens peu scrupuleux, qu’à parler cinéma. Car oui ! Mank parle beaucoup de politique. Il parle d’ailleurs beaucoup, tout court. Ce qui peut laisser quelques sensations de longueurs, avec une kyrielle de dialogues très référencés, qui peuvent par moment noyer le spectateur.

Voilà donc un film riche, qui peut rebuter par une démarche relativement nombriliste. S’il est possible de le suivre sans connaître le contexte politique et artistique de l’époque, on vous conseille tout de même d’en lire quelques bribes. Car on peut affirmer que Mank, à certains égards, parle surtout aux initiés, comme s’il était évident de maîtriser quelques personnages historiques (William Randolph Hearst). En effet, l’histoire perd un peu en saveur et en intérêt si l’on ne connaît pas William Randolph Hearst, en particulier. Magnat de la presse, homme particulièrement puissant, il a très fortement inspiré un certain Charles Foster Kane, interprété par Orson Welles dans l’immense Citizen Kane, et il est sans doute préférable de le savoir avant le visionnage.

On notera finalement la direction des acteurs qui ne souffre d’aucun reproche, si ce n’est celui d’offrir un certain nombre de rôles « à Oscar ». On peut même reprocher à tout le long métrage de n’être qu’un film à récompenses, ce qui peut irriter et entraver son charme. En effet, si cette production est impeccable à tous points de vue, il lui manque l’essentiel, car il est sans doute trop propre, trop appliqué. Un corps, une chair, c’est ce qui lui fait défaut : malgré un travail remarquable sur les décors, difficile de croire que ce qu’on nous montre à l’écran se déroule dans les années 30-40.

L’utilisation d’une image numérique trop parfaite est en cause. Le format, l’éclatante perfection de l’image semblent contraster fortement avec la démarche du film : nous projeter dans ses années-là. Pire : Fincher s’échine à ajouter des scories visuelles, imputables aux pellicules de l’époque, à son image qui est d’une qualité absolument parfaite, ce qui peut, au mieux, interroger, au pire, énerver un spectateur qui peine à comprendre l’intérêt de tels artifices.

Si Fincher semble s’être amusé, difficile de considérer ce cru 2020 comme une œuvre majeure, dans une filmographie où Seven, Fight Club, The Social Network ou encore Zodiac se disputent sans doute la palme, bien loin devant ce qui restera une semi-déception.