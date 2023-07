Paul Schrader - notes biographiques

Paul Schrader est né en 1946 dans le Michigan. Même s’il a travaillé comme scénariste de Martin Scorsese avec Taxi Driver, Raging Bull, La dernière tentation du Christ et À tombeau ouvert, Schrader n’a pourtant commencé à s’intéresser au cinéma que vers l’âge de vingt ans, en raison d’une éducation parentale très rigoriste qui lui interdisait de fréquenter les salles obscures. Il intègre l’UCLA’s Film School en 1968 puis travaille comme critique pour LA Free Press.

Influencé par le travail de réalisateurs comme Jean Renoir et Roberto Rossellini, il signe en 1978 Blue Collar, son premier long métrage, dans lequel il fait jouer Harvey Keitel. En 1979, il sort Hardcore et, l’année suivante, American Gigolo, avec Richard Gere dans le rôle d’un homme qui se prostitue. Toujours fidèle aux mêmes thèmes, Schrader réalise en 1982 La féline, un remake du film de Jacques Tourneur. Mishima (1985), Patty Hearst (1988), Light Sleepers (1991), Affliction (1999), Les amants éternels (1999)... Autant de longs métrages signés Schrader qui restera prolifique pendant les quinze années qui suivent, mais avec une série de films inégaux.

Le réalisateur donne à nouveau le meilleur de lui-même avec un triptyque de la rédemption composé de Sur le chemin de la rédemption (2017), The Card Counter (2021) et Master Gardener (2022).

Filmographie

(réalisateur, longs métrages)

Blue Collar (1978)

Hardcore (1979)

American Gigolo (1980)

La féline (Cat people) (1982)

Mishima (1985)

Electric Blue (1987)

Patty Hearst (1988)

Étrange séduction (The Comfort of Strangers, 1990)

Light sleeper (1991)

Touch (1997)

Affliction (1998)

Les amants éternels (Forever Mine, 1999)

Auto Focus (2002)

Dominion : Prequel to Exorcist (2005)

The Walker (2007)

Adam Resurrected (2008)

The Canyons (2013)

La Sentinelle (Dying of the Light, 2014)

Dog East Dog (2016)

Sur le chemin de la rédemption (First Reformed, 2017)

Dark (2017)

The Card Counter (2021)

Master Gardener (2022)