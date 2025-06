Millions - Danny Boyle - critique

Résumé : Deux enfants découvrent par hasard le butin provenant du braquage d’une banque. Sept jours avant le passage à l’euro, Anthony, neuf ans, décide d’investir dans l’immobilier. Mais de peur que le marché s’effondre, Damian, son ami de sept ans, préfère aider les plus démunis...

Critique : Danny Boyle est un cinéaste schizophrène à la filmographie inégale mais cohérente. Dans chacune de ses fictions, on retrouve des éléments qui se correspondent, comme l’isolement d’un des protagonistes d’un groupe vers la fin du récit et la bande-son pop omniprésente. Millions n’échappe pas à la règle. La réussite de 28 jours plus tard, film de zombie post-apocalyptique aux réminiscences romeroiennes, démontrait que La plage n’était qu’un mauvais souvenir. Mais loin des bébés qui rampent au plafond et autres délires paranoïaques, le nouveau Danny Boyle confirme néanmoins que le réalisateur de Trainspotting s’est assagi. Rangé dans les conventions ? Heureusement, non. Juste moins audacieux dans le fond comme la forme. Avec Millions, son nouvel opus, il relève assez bien son pari qui consiste à raconter une drôle d’histoire triste à hauteur d’enfants. D’un événement extraordinaire (un sac gonflé de liasses de billets) que le jeune Damian interprète comme un miracle, Danny Boyle instille une tension paranoïaque mais le suspense n’est que le cache-sexe de sujets comme les conflits moraux et l’ambiguïté des bonnes intentions.

Malgré quelques afféteries tannantes, Danny Boyle brosse plutôt bien le portrait de cet enfant tiraillé par des notions aussi complexes que la foi, l’utopie et la compassion. Dommage que le style du réalisateur, jadis fulgurant et novateur, paraisse aujourd’hui obsolète. D’autant que les quelques provocations essentiellement anticléricales paraissent quelque peu vaines dans un récit extrêmement policé. Cependant, en dépit de scories et d’une conclusion inopportune, ce petit Danny Boyle, nerveux et excellemment mis en scène, vaut mieux que tous les grands n’importe-quoi estivaux. Donc joie.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : On reste un peu sur sa faim à la vision de l’ensemble des bonus. Le making of de treize petites minutes, certes efficace, ne rentre pas vraiment dans le cœur du sujet (la gestion des jeunes acteurs, la réalisation de certaines scènes clés, etc.). L’interview de Danny Boyle (quatre maigres minutes) n’apporte pas grand-chose pour éclairer notre lanterne sur les secrets de la production. Seules les scènes coupées (ou rallongées, c’est selon), dont certaines font plus de quatre minutes, valent vraiment le détour : Chut par exemple, dans laquelle les Cunningham pensent que Dorothy est partie avec le magot.

Image & son : Magnifique image servie par une maestria de couleurs éclatantes ; une saturation volontairement excessive étalonnée par le réalisateur Danny Boyle. Le résultat est à la hauteur de nos espérance et sert impeccablement ce conte moderne. Côté son, le Dolby Digitale 5.1 est à son affaire, dans la mesure où Millions n’exige pas des performances redoutables : les dialogues sont clairs et les ambiances sonores judicieusement mixées.