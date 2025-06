28 jours plus tard - Danny Boyle - critique

Résumé : Un commando de la Protection Animale fait irruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de chimpanzés soumis à de terribles expériences. Mais aussitôt libérés, les primates, contaminés par un mystérieux virus et animés d’une rage incontrôlable, bondissent sur leurs "sauveurs" et les massacrent. Vingt-huit jours plus tard, le mal s’est répandu à une vitesse fulgurante à travers le pays, la population a été évacuée en masse et Londres n’est plus qu’une ville fantôme. Les rares rescapés se terrent pour échapper aux "Contaminés" assoiffés de violence. C’est dans ce contexte que Jim, un coursier, sort d’un profond coma...

Critique : Danny Boyle dégueule ses tripes sur la pellicule - au propre comme au figuré. 28 jours plus tard marque le retour salvateur d’un réalisateur énervé. Après avoir glandouillé sur La plage, Danny Boyle profite de la liberté de la caméra digitale pour réinventer son cinéma et livrer un bon film de zombies, gore à souhait et non dénué de réflexion. À noter que les zombies en question ne se déplacent plus au ralenti telles des momies, mais cavalent aussi rapidement que leurs proies...

28 jours plus tard ne fait pas dans la dentelle certes, mais jamais gratuitement. Pour éviter cette facilité, Danny Boyle construit une architecture visuelle cohérente qui exploite efficacement la notion de chaos. Les cadrages, le choix des différentes focales, le sur-découpage, le jeu de contraste des couleurs et des gris, le montage ultra cut ; autant d’éléments de mise en scène qui crédibilisent cette histoire de fin du monde et intensifient la dramaturgie de cette situation exceptionnelle. Danny Boyle réussit, grâce à l’audace de sa réalisation, son pari le plus risqué : nous faire accepter son postulat.

Mais au-delà des geysers de sang (très esthétiques au demeurant), 28 jours plus tard s’appuie, sans grande originalité, sur cette bonne vieille idée qui veut que l’homme soit un loup pour l’homme. Danny Boyle imagine alors le pire pour ses personnages - le paradis annoncé se révèle être un enfer -, en l’illustrant d’une manière volontiers provocante et sujette à débat (les forums sont à vous).

Un rapide mot sur les bonus du DVD. Très complets comme c’est souvent le cas chez Fox Pathé Europa : commentaires audios de Boyle et d’Alex Garland, le scénariste, scènes coupées au montages, making of, fin alternative (superflue), etc. Sympathique sans être forcément captivant.

