Danny Boyle - notes biographiques

Biographie : Réalisateur inégal, et qui a rarement fait l’unanimité, Danny Boyle est né en 1956, à Manchester. il commence sa carrière au théâtre, avec des mises en scène remarquées. Ses débuts au cinéma s’effectuent en 1994, sous l’impulsion du producteur Andrew McDonald avec lequel il travaille pour quatre longs métrages. Petits meurtres entre amis (1994) est une aimable comédie noire qui connaît un succès d’estime, quand Trainspotting (1996) devient un film culte pour de nombreux spectateurs. Cette description des ravages de la drogue sur une jeunesse paumée, au montage hallucinatoire (que d’aucuns ont qualifié de publicitaire), connaît un franc succès. Une suite, T2 Trainspotting, tournée vingt ans plus tard, s’avèrera bien plus sage. Une vie moins ordinaire (1997) laisse quant à lui peu de traces, quand La plage (1999), avec la star montante DiCaprio, est carrément un four monumental. Mais Danny Boyle se rattrape avec 28 jours plus tard (2002) qui est un jalon dans le thriller et le film de zombie, et trouve aisément son public. Après cela, Millions (2005) est une comédie policière pour enfants, en mode mineur, et Sunshine (2007) une réussite de la science-fiction ; mais les deux films ne rencontrent pas le succès. Danny Boyle connaît par contre un triomphe avec Slumdog Millionaire (2008) qui nous entraîne dans le bidonville de Bombay pour un récit mélodramatique à souhait. L’Académie des Oscars apprécie, la critique internationale nettement moins. L’unanimité se forge par contre autour 127 heures (2010), thriller haletant avec James Franco. Mais ni le policier Trance (2013), ni le biopic Steve Jobs (2015) ne sont mémorables. Tout au plus peut-on retenir Yesterday (2009), fantaisie autour du répertoire des Beatles. En 2025, 28 ans plus tard, suite de son succès de 2002, semble marquer le grand retour de Danny Boyle.

Filmographie

– Petits meurtres entre amis (Shallow Grave, 1994)

– Trainspotting (1996)

– Une vie moins ordinaire (A Life Less Ordinary, 1997)

– La plage (The Beach, 1999)

– Alien love triangle (2000)

– Vacuuming Completely Nude in Paradise (2001)

– 28 jours plus tard (28 Days Later, 2002)

– Millions (2005)

– Sunshine (2007)

– Slumdog Millionaire (2008)

– 127 heures (127 Hours, 2010)

– Trance (2013)

– Steve Jobs (2015)

– T2 Trainspotting (2017)

– Yesterday (2019)

– 28 ans plus tard (28 Years Later, 2025)