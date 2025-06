127 heures - Danny Boyle - critique

Résumé : Parti pour une randonnée en solitaire dans les gorges de l’Utah, Aron Ralston, jeune alpiniste expérimenté, se retrouve bloqué au fond d’un canyon isolé lorsqu’un rocher s’éboule, lui emprisonnant le bras. Pris au piège, menacé de déshydratation et d’hypothermie, il est en proie à des hallucinations avec pour seule compagnie le souvenir des siens. Cinq jours plus tard, comprenant que les secours n’arriveront pas, il va devoir prendre la plus grave décision de son existence...

Critique : Propulsé sur le devant de la scène grâce au survitaminé Trainspotting, second volet de la trilogie "Bag of Money", Danny Boyle n’a cessé de se renouveler et de conforter le statut de cinéaste culte qui lui colle à la peau, avec quelques perles à son actif telles que Petits meurtres entre amis, 28 jours plus tard ou, plus récemment, Sunshine. La suite, impossible d’y échapper ; la foule s’est pressée en nombre pour acclamer le multi-oscarisé Slumdog Millionnaire, fable dickensienne sur un matériau scénaristique "gros comme une maison" renfermant tout un tas de clichés propres à l’Inde (flous de par sa mise en scène nerveuse et clipesque)... Délaissant les bas-fonds bondés de Mumbai, il réimplante sa caméra en plein cœur de la région déserte de l’Utah puisque le tournage de Une vie moins ordinaire s’y est en partie déroulé. Dès le générique, on craint le pire : abus volontiers de "split screen" (l’écran est divisé en trois parties), le tout sur une musique tapageuse (pas de doute, on reconnaît directement le style de Boyle). Très vite, cette entrée en matière évoluant à un rythme effréné est un leurre pour tergiverser afin de mieux désorienter le spectateur dans l’immensité de ce décor naturel à perte de vue.

Il s’attelle à retranscrire l’aventure surhumaine décrite par l’intéressé, Aron Ralston, dans "Plus fort qu’un roc". S’éloignant du style documentaire, Boyle opte pour la fiction et évite adroitement de livrer un remake quasi similaire à La mort suspendue de Kevin Macdonald (d’autant plus que son frère, Andrew Macdonald, est le producteur de la majorité des films du réalisateur de La plage (The Beach)). Passé le premier tiers de 127 heures, la grandeur des lieux se réduit à l’espace confiné du canyon au fond duquel il restera coincé.

Comme dernièrement Ryan Reynolds dans Buried, la caméra est cloîtrée aux côtés de James Franco (déjà bluffant en tant que petit ami de Harvey Milk) qui obtient là le rôle de sa vie en faisant cavalier seul... À la différence du thriller claustrophobe de Rodrigo Cortés, Boyle recourt incessamment à des flash-back qui traduisent toute la rancœur ressentie par Aron, que ce soit l’égoïsme de ne pas avoir répondu à l’appel téléphonique de sa mère ou le fait, plus anodin, d’avoir oublié son canif suisse (quoiqu’indispensable en pareille circonstance !). En plus de l’acte de bravoure dont il fait preuve, cette situation périlleuse va modifier sa vision du monde en portant une plus grande attention aux êtres qui lui sont chers. Au final, 127 heures prend des accents sentimentaux profonds et touchants en délivrant le même message que Into the Wild. Du grand cinéma, histoire de se réconcilier avec Danny Boyle...