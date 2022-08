Charlbi Dean est décédée d’une « maladie soudaine et inattendue », quelques semaines avant la sortie de Sans filtre (Triangle of Madness) de Ruben Östlund, dont elle tient le rôle féminin principal.

News : C’est une nouvelle terrible. La jeune actrice sud-africaine Charlbi Dean Kriek nous a quittés ce lundi 29 août 2022, alors que nous venions de découvrir l’affiche française de Sans filtre (Triangle of Madness) de Ruben Östlund. Ce film dont elle est l’interprète féminine principale a obtenu la Palme d’or au Festival de Cannes 2022 (la seconde pour son réalisateur après The Square), et doit sortir en salles le 28 septembre. Elle y incarne un mannequin célèbre pour son activité d’influenceuse, et formant un couple ambigu avec un modèle ayant les traits de l’acteur britannique Harris Dickinson. Les deux tourtereaux décident de partir en vacances en choisissant une croisière de luxe dont ils ne sortiront pas indemnes… Née en 1990 au Cap, Charlbi Dean débute enfant dans le mannequinat, et se partage entre l’Afrique du Sud, le Japon, les États-Unis et l’Angleterre.

Elle aborde le cinéma en 2010 avec le long métrage sud-africain Spud, dont la vedette est John Cleese, et qui connaîtra une suite en 2013. Suivent d’autres sorties locales dont Death Race : Inferno (2013) de Roel Reiné. Elle est ensuite à l’affiche de productions américaines comme le film d’horreur Don’t Sleep (2017) de Rick Bieber et le drame Interview avec Dieu (2018) de Perry Lang, sorti en salles le 18 septembre 2019. Charlie Dean joue aussi dans deux séries télévisées tournées aux USA : Elementary (2017, saison 5, épisode 19) et Blacklightning (2018, 9 épisodes). L’actrice était sans doute promue à une carrière internationale fructueuse, après la Palme d’or cannoise attribuée à son dernier film. Sa disparition à l’âge de 32 ans est un véritable choc, et ravive le souvenir d’autres étoiles filantes du septième art, comme Pierre Blaise (Lacombe Lucien) ou Pascale Ogier (Les nuits de la pleine lune).