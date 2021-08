Mud - la critique

Résumé : Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île. Difficile cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ? Et qui est donc cette fille mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ?

Critique : Take Shelter était un film remarquable par sa tension dramatique et la trajectoire énigmatique qu’il esquissait - celle d’un homme dont la "folie" contagieuse se mue progressivement en intuition prophétique. Changement d’ambiance pour Jeff Nichols, qui signe avec Mud une œuvre personnelle par ses thèmes, mais très conventionnelle par sa facture et un peu lassante. Certes, on retrouve dans ce long-métrage des éléments qui inspiraient déjà le précédent film du réalisateur : le couple au bord de la rupture, la séparation cruelle entre le monde des adultes et celui des enfants ; l’idée aussi, qu’il est difficile de trouver un refuge dans un monde où tout vous poursuit (et notamment les difficultés financières). Sauf que le thème de l’exil, qui œuvrait à la réussite de Take Shelter en ce qu’il était avant tout un enjeu vital, devient ici platement métaphorique, comme d’ailleurs un bon nombre de situations présentées par le film.



Mud réunit pourtant un certain nombre d’atouts, à commencer par ses personnages : un homme isolé, des gamins que l’on croirait surgis d’un roman de Mark Twain, enfin des méchants qui feraient pâlir Shakespeare. Le scénario est assez bien ficelé et parvient à ménager du suspense en dépit d’une trame trop prévisible. Malgré tout, quelque chose ne prend pas dans cette œuvre : trop de dialogues peut-être, ou bien des instantanés trop métaphoriques pour convaincre (puisque chaque scène constitue une étape dans l’initiation du jeune héros, au demeurant incarné par le magnétique et convaincant Tye Sheridan). En somme, Mud nous éloigne sans cesse de l’abyme, de la peur et de l’angoisse, alors que Take Shelter nous y entraînait de façon progressive. En cela, le film souffre d’un manque de parti pris esthétique : s’il parvient à instaurer ça et là des moments d’émotion et de tension dramatique, il échoue globalement à susciter le trouble et la fascination du spectateur.