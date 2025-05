Cannes 2025 : Une Leçon de musique avec Alexandre Desplat et Guillermo del Toro

News : Cet événement est organisé, comme les années précédentes, par la Sacem et le Festival de Cannes. « Mon ambition pour chaque film, c’est de lui trouver une couleur orchestrale propre, en fonction du sujet, de son traitement, des comédiens, de la lumière… tout en restant fidèle à mes obsessions mélodiques et harmoniques. » Ces propos d’Alexandre Desplat indiquent quelques pistes de sa démarche, lui qui a notamment collaboré avec Guillermo del Toro pour La forme de l’eau (2017) Pinocchio (2022) et Frankenstein (2025). Reconnu au niveau international, Alexandre Desplat a obtenu plusieurs prix dont 2 Oscars : pour La forme de l’eau et The Grand Budapest Hotel (2014) de Wes Anderson, autre cinéaste avec lequel il a travaillé à plusieurs reprises.

Parmi les nombreuses autres bandes originales de films qu’il a signées, on peut citer celles de Regarde les hommes tomber de Jacques Audiard, La jeune fille à la perle (2003) de Peter Webber, The Queen (2006) de Stephen Frears, L’étrange histoire de Benjamin Button (2008) de David Fincher, The Ghost Writer (2010) de Roman Polanski, Le discours d’un roi (2010) de Tom Hooper, Argo (2012) de Ben Affleck, Zero Dark Thirty (2013) de Kathryn Bigelow, Adults in the Room (2019) de Costa-Gavras, Les filles du docteur March (2019) de Greta Gerwig et La plus précieuse des marchandises (2024) de Michel Hazanavicius.

Réalisateur mexicain, Guillermo del Toro avait été révélé par son premier long premier long métrage, Cronos, présenté à la Semaine de la Critique 1993, mais sorti dans les salles françaises seulement en 2025. Le film d’horreur Mimic (1997) lui a quelque peu échappé mais il a su renouveler le cinéma fantastique espagnol avec L’échine du diable (2001) et Le labyrinthe de Pan (2006), tout en s’affirmant à l’international avec Blade II (2001), Hellboy (2004), Hellboy II : Les Légions d’or maudites (2008) et Pacific Room. La forme de l’eau (2017), Lion d’or à Venise et Oscar du meilleur film, marque un sommet de sa puissance créative, qu’il renouvellera partiellement avec Nightmare Alley (2021).

